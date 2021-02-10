Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 600 gram esrar, 935 gram kokain ve 150 bin lira ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli kişi üzerinde 0,53 gram kokain bulması üzerine inceleme başlattı.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen C.D'nin evinde ve kullandığı 34 FZ 3289 plakalı araçta yapılan aramalar sonucunda 1 kilo 600 gram esrar, 935 gram kokain, 150 bin lira, iki ruhsatsız tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

B.D'ye "kullanma için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçlarından, C.D'ye ise TCK 188 maddesi gereğince "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan iki şüpheli, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.