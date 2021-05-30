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Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da, apartman sakinlerinin kötü koku ihbarı üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis, yalnız yaşayan Tuğçe Ünsal'ın (27) cansız bedeniyle karşılaştı.
Ankara'da yalnız yaşayan kadın, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Murat Apartmanı sakinleri, 3 ay önce daireye taşındığı öğrenilen Tuğçe Ünsal'ın evinden kötü koku gelmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ünsal'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada, Tuğçe Ünsal'ın 3 gün önce başından vurularak öldüğünü tespit etti. Ünsal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

EVİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yakın zamanda eşinden boşanan Ünsal'ın sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu, evinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca, Ünsal'ın dairesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, evi dağıttığı belirlendi.

'3 GÜNDÜR KOKU ALIYORDUK, BUGÜN ÇOK YOĞUNLAŞTI'

Apartman yöneticisi Murat Doğramacı, 3 gündür evden kötü koku geldiğini ve saat 18.00 gibi polise ihbarda bulunduklarını belirterek, "3 gün önce koku hissettik. Koku üzerine ev sahibini aradık. Ev sahibi geldi kapıyı açamadı. Polis ekiplerini çağırdık. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açtık. Sonra içeride bir kadının şişmiş halde ölü olarak yattığını gördük. Daha sonra ekipler geldi, incelemeler yapıldı. Tek başına yaşıyordu. Bayan kuaförlüğü yapıyormuş diye duymuştuk. 3 gündür koku alıyorduk, bugün çok yoğunlaştı" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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