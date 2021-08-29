  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Ankara'da yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, zehirli yiyecek verildiği öne sürülen 5 sokak köpeği ölü bulundu.
Ankara'da yan yana dizilmiş köpek ölüleri bulundu

Antalya'da 5 yavru köpeğin zehirlendikten sonra işkence yapılarak öldürülmesinin ardından bir köpek katliamı haberi de Ankara'dan geldi. Teke Mahallesi Çamözü Kümeevleri mevkiinde bulunan Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, dün öğle saatlerinde site bahçesinde beslediği sokak köpeklerine mama vermek için çıktığında 5 köpeğin ölü bedeni ile karşılaştı. Kükrer, ölen köpeklerden 4'ünün aynı yönlere bakar şekilde yan yana yattığını ve köpeklerden birinin ağzında köpükler bulunduğunu fark etti. Her gün beslediği köpeklerin ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Kükrer, durumu jandarmaya bildirdi. 

Bölgeye jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden veteriner ekibi sevk edildi. Hayvanların ölü vücutları site bahçesinden toplanırken, ölen hayvanlardan 4'ü gömüldü. 1 hayvan ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye götürüldü.

'KASTEN YAN YANA DİZİLMİŞLER'

Basınevleri Sitesi'nin yöneticisi Mehmet Ali Kükrer, sitelerinin çok geniş bir alanı olduğunu, o yüzden köpeklerin site içerisinde beslendiğini söyledi. Hayvanların onları zehirleyen kişiler tarafından kasten yan yana dizildiğini söyleyen Kükrer, "Köpeklerin ne yediklerine dair bir bulgu henüz bulunamadı. Ancak, bu olay öncesinde sitede 30- 40 civarında köpek yaşıyordu, şu an ancak 5 köpek kaldı. Verdikleri zehirden buradaki yaban hayvanları da yiyip zehirlendi muhtemelen. Hayvanlar, Allah'ın dilsiz kullarıdır, yarın Allah'ın huzurunda nasıl verecekler bu hesabı?" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran lideri Hamaney: Afganistan'daki krizlerin kaynağı ABD'dir28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:19
  • Kazdağları'nın rüzgarında uçan arıların balları 5 ülkeye ihraç ediliyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:18
  • Bakan Muş'tan sert uyarı: Fırsatçılara en ağır cezaların verilecek28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:06
  • Tekirdağlı balıkçılar yeni sezonda lüfer ve palamuttan umutlu28 Ağustos 2021 Cumartesi 15:00
  • 3 ilde 1114 konut yapılacak, 'Yeni Bozkurt' inşa edilecek28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:13
  • TİHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:11
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Afganistan'dan dönen askerlerle bir araya geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:08
  • Türk Kızılay selden etkilenen 670 binden fazla kişiye sıcak yemek sağladı28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:25
  • İstihbarat çalışması yapan 3 terörist öldürüldü28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23
  • Başkan Erdoğan Karadağ'a geldi28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti