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Ankara'da yangın

Mamak ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da yangın

Başak Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm evi sardı. Ev sahipleri kendi imkanlarıyla binayı terk ederken, alt katlarda oturan apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da balkonlarında bekleyen bina sakinlerini merdivenli araçla kurtardı.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yoğun dumandan etkilenen Metin, Muhammet, Alpaslan ve Anahanım V. ile komşuları Ömer K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden Hüsamettin Öztürk, “Ben yangın ilk başladığında buradaydım. Bir ses duydum, ‘Özlem abla yetiş, yanıyor evim dedi’. O esnada bende dışarıya çıkarak sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. O arada sesi duyan herkes ilgilendi” diye konuştu.

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