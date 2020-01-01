  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9349
  • Euro 6,6569
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Ankara'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var

​Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak'taki 4 katlı Umut Apartmanı'nın giriş katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında üst katta mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede, Seyfi G., Semih A., Naci C. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin cesedi bulundu. Yangında yaralanan 4 kişiyle dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. 

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında aynı evde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı. Acı haberi alıp gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

GENÇLER YILBAŞINI KUTLAMIŞ

Yangında ölen Semih Akbaş'ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş'a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangının ilk anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALI

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, "Karapürçek Mahallesi'nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 2 Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ01 Ocak 2020 Çarşamba 09:31
  • Su Kesintisi 1 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ01 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • İstanbul susuz kalmayacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma el koydu01 Ocak 2020 Çarşamba 09:20
  • Metroda dehşet: 2 kişi bıçaklandı01 Ocak 2020 Çarşamba 09:14
  • DEAŞ'lı teröristlerin cep telefonundan inanılmaz görüntüler: Çocuklara ateş altında eğitim01 Ocak 2020 Çarşamba 08:55
  • Bağdat travması: ​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi01 Ocak 2020 Çarşamba 08:35
  • Emine Erdoğan’dan, HDP önündeki ailelere ziyaret31 Aralık 2019 Salı 16:21
  • Atakule'nin ruhsatı iptal edildi31 Aralık 2019 Salı 16:13
  • 1 Ocak'ta resmi kurumlar çalışıyor mu?31 Aralık 2019 Salı 15:58
  • Diyanet'ten o iddialara yalanlama geldi31 Aralık 2019 Salı 15:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti