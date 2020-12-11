  • BIST 1.357
  • Altın 469,251
  • Dolar 7,9524
  • Euro 9,6374
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 milyon lira nakit para ele geçirildi

Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 milyon lira nakit para ele geçirildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu sanal ortamda yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı tespit edildi.

Ekiplerce, Ankara, İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt'ta belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31'i yakalandı.

Örgüt elebaşı S.B.K. ile örgüt yöneticileri S.T. ve H.E'nin kullandıkları lüks araçlarda gözaltına alındıkları öğrenildi. Araçlarda yapılan aramada 3 valizde yasa dışı bahisten elde edilen 5 milyon lira nakit, değerli maden ve kıymetli evrak ele geçirildi.

Valizlerde bulunan paranın bugüne kadar yasa dışı bahis operasyonunda ele geçirilen en yüksek nakit miktarı olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Çalışmalar sonucu suç örgütü üyelerinin yasa dışı bahis parasını örgüt dışından 29 kişiye ait farklı bankalardaki 116 hesapta topladıkları ve üçüncü şahıslar üzerine kurdukları şirketler aracılığıyla elde ettikleri haksız kazancı ticari yoldan kazanılmış gibi gösterdikleri belirlendi.

S.B.K'nin İstanbul'da örgüte ait hücre evlerini kasa olarak kullandığı, paranın bir miktarıyla değerli madenlere yatırım yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerden aralarında örgüt elebaşı ve iki yöneticisinin de bulunduğu 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik cezasının parasını isteyince öldürmüş11 Aralık 2020 Cuma 10:30
  • Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım11 Aralık 2020 Cuma 10:26
  • Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi11 Aralık 2020 Cuma 10:25
  • Rasulayn şehitleri memleketlerine uğurlandı11 Aralık 2020 Cuma 10:13
  • Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 milyon lira nakit para ele geçirildi11 Aralık 2020 Cuma 10:12
  • FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı11 Aralık 2020 Cuma 10:08
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat11 Aralık 2020 Cuma 10:06
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 70 milyon 720 bini geçti11 Aralık 2020 Cuma 10:05
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: BDDK'dan yeni karar11 Aralık 2020 Cuma 09:59
  • Faslı yetkiliden "yaşananlar, İsrail'le ilişkilerin yeniden başlamasından başka bir şey değil" değerlendirmesi11 Aralık 2020 Cuma 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti