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Ankara’da yayalara yol verirken arkadan otobüs çarptı

Ankara’da yayalara yol verirken arkadan otobüs çarptı
Farkındalık yaratmak için Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde yapılan ‘Öncelik yaya olmalı’ çekiminin sonu kötü bitti. Yayalara yol veren servise, çekim sırasında otobüsün çarptığı görüldü.

Farkındalık yaratmak için Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde yapılan ‘Öncelik yaya olmalı’ çekiminin sonu kötü bitti. Yayalara yol veren servise, çekim sırasında otobüsün çarptığı görüldü.

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