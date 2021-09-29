Ankara’da yayalara yol verirken arkadan otobüs çarptı

Farkındalık yaratmak için Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde yapılan ‘Öncelik yaya olmalı’ çekiminin sonu kötü bitti. Yayalara yol veren servise, çekim sırasında otobüsün çarptığı görüldü.