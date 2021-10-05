Ankara’da yeni medya okulu

Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Yeni Medya Okulu projesinin protokolü, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik ve Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli tarafından imzalandı.

Projenin protokol imza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, özellikle Ankara Kalkınma Ajansı’nın sektörlerin gelişimini sağlamak üzere sağladığı Teknik Desteklerin temel amacının, sektörlerin gelişimine katkı sunmak olduğunu belirterek, ”Ankara’da faaliyet gösteren tüm medya sektörünün gelişimine katkı sunmak amacıyla Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü tarafından sunulan projenin temel amacı da bu sektörün gelişmesine katkı sunmaktır. Ajans olarak bu projeye katkı sunduk.” İfadesini kullandı.

Üst düzey eğitim verilecektir

Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ise, özellikle Yeni Medya sürecinde gazetelerin sürekli kendini yenilemesi gerektiğini belirterek, ”Dijital süreçte, Basın İlan Kurumu medya sektörünün gelişmesi adına önemli alt yapı çalışmalarına imza attı. Bu proje kapsamında Ankara’da bulunan Medya sektörü çalışanlarımıza medya ve iletişim alanında uzman kişilerce üst düzey bir eğitim verilecektir” ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Ankara Kalkınma Ajansı ve Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.