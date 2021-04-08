Ankara'da yerel hizmetler konuşuldu

Ankara Kent Konseyi (AKK), “Yerel Hizmetler ve Ombudsmanlık” konulu söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Kent Konseyi Başkanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, TKKB Başkanı Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva da katıldı.

YEREL HİZMETLER VE OMBUDSMANLIĞIN ÖNEMİ

Kent gündemini yakından takip eden ve yaptığı projelerle toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan Ankara Kent Konseyi (AKK), “Yerel Hizmetler ve Ombudsmanlık”ın önemine dikkat çekerek, bireylerin hak arama özgürlüklerini yetkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlama konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz söyleşideki konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kamusal hakların toplumun bilinçlendirilmesi ve kolay erişebilir olmasının sağlanması ülke demokrasisi için hayati bir konu. Kamu Denetçileri ile Kent Konseylerinin iyi yönetişim, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve tarafsızlık ilkeleri konuşulması gereken önemli konular. Kentte ve kamuda yapılan hatalı işlemlere karşı vatandaşların itiraz oluşturabileceği kültürü oluşturmak Kent Konseylerinin en önemli amaçları arasındadır. Liyakat esaslı bir yapının kurulması bizim çok ilgimizi çekti. Kamu otoritesinde referans sistemiyle değil de liyakat sistemiyle çok özel bir kadro oluşturulmasıyla kurumun saygın bir yerde olmasını önemli kılıyor.”

Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de, “Kent Konseyleri, Türkiye’nin yasama organına bağlı olarak hizmet veren insan hakları ve iyi yönetişim bağlamında Türkiye’nin daha iyi bir konuma gelmesi, devletle vatandaş arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba harcayan bir kuruluş. Kent Konseyleri de Türkiye’de genel düzeyde ortak aklın oluşturulmasında sürdürülebilir ve iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir” dedi.

KENT KONSEYLERİ AKTİF ROL ALACAK

Türkiye’nin dört bir tarafından söyleşiye katılan Kent Konseyleri Başkanlarının tek tek sorularını yanıtlayan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, vatandaşların hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlenmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerinin altını çizdi.

Malkoç, “Türkiye’de temel problem biz vatandaşlar olarak Anayasa’daki temel haklarımızı yeterince bilmiyor olmamız. Haklarımızı yeterince araştırıp öğrenmiyoruz. Birçok arkadaşımız yurt dışına çıkıyor. Şunu görüyoruz Türkiye’de, Avrupa’daki birçok ülkenin yazılı mevzuatından daha mükemmel ve daha hak ve hukuka sahip bir mevzuat var” sözleriyle önemli tespitlerde bulunurken, Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva da, “Türkiye tarihiyle, medeniyetiyle zengin bir ülkedir. İnsan haklarının korunması bizim için önemli. Vatandaş memnuniyetini üstün tutarak, ülke olarak herkesin çabasını görüyorum. Bizim için önemli olan halkın vicdanıdır” diye konuştu.

Pandemi süreci nedeniyle mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen söyleşi sonrası, Kent Konseyi Sergi Salonu’nda katılımcılara günün anısına plaket takdim edildi.