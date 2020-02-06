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Ankara'da yoğun kar yağışı

Ankara’da sabaha karşı yağmaya başlayan kar, birçok noktada etkili oldu. Yağan kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.
Ankara'da yoğun kar yağışı

Ankaralılar güne kar yağışıyla uyandı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı gün doğumuna yakın hızını arttırarak birçok noktada etkili oldu. Daha önce çevre ilçelere yağan kar, bu kez şehir merkezinde de kendini gösterdi.

KAR YAĞIŞI KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Çankaya, Keçiören, Ulus ve Kızılay gibi merkezi ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelere yağan kar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kar yağışında işe gitmeye çalışan Canan Durmaz, “Güzel bir güne uyandığımı düşünüyorum. En azından hava biraz yumuşadı. Artık şu mikroplar ölsün istiyorum. Yağmur, kar bizim Ankara’da trafik oluyor” dedi.

'AYLARDIR BU GÜNÜ BEKLİYORDUK'

Ankara’nın uğrak noktalarından Çankaya’daki Kuğulu Park’ta karın tadını çıkaran İbrahim Soyak ise, “Aylardır bu günü bekliyorduk. Nihayet Ankara’ya kar yağdı. Çok özlediğimiz bir görüntüydü bu. Ankara’nın değişik kesimlerine yağıyordu ama Kızılay-Çankaya civarına pek yağmıyordu. Şu anda Tunalı civarına da yağıyor. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. İnşallah gün boyunca devam eder bu görüntü. Eskilerin tecrübesine göre bu kar ince yağıyor. Ben tutar umudundayım” şeklinde konuştu.

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