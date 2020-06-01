  • BIST 106.916
  • Altın 381,241
  • Dolar 6,8175
  • Euro 7,5814
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

Ankara'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran genç öldürüldü

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir genç, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Ankara'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran genç öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde B.Ç. ve arkadaşı B.A, yolda yürürken park halindeki araçta bulunan A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardı.

Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan B.Ç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olduğu belirlenen A.B, K.Y. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.

Valilikten sosyal medyadaki iddialara yalanlama
Ankara Valiliği, olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında "Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü" şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine iddiaları yalanladı.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine, şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. alınan ilk ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir.

Diğer yandan olayla ilgili şüpheliler derhal gözaltına alınarak gerekli adli süreç Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrultusunda detaylı bir şekilde sürdürülmektedir. Konunun başka mecralara çekilerek tahrik unsuru olarak kullanılmasının iyi niyetten uzak olduğu aşikardır."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BİK'ten gazeteleri rahatlatacak kararlar01 Haziran 2020 Pazartesi 11:43
  • Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi01 Haziran 2020 Pazartesi 11:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 82 günde liderlerle 'koronavirüs diplomasisi'01 Haziran 2020 Pazartesi 11:27
  • MSB: Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun01 Haziran 2020 Pazartesi 11:17
  • Yargıtay Başkanı Akarca: Yargıtay'da müzakereler başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:12
  • İstanbul için 'kuvvetli yağış' uyarısı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
  • Bakan Akar: TSK asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir01 Haziran 2020 Pazartesi 10:57
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Salgınla mücadele bitmedi01 Haziran 2020 Pazartesi 10:53
  • Türkiye'nin geçiş güzergahında araç yoğunluğu arttı01 Haziran 2020 Pazartesi 10:51
  • Cezaevlerinde 'kapalı görüş' başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 09:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti