Ankara’da yurt fiyatları ne kadar oldu?

Ankara’da devlet yurt fiyatları ne kadar? Ankara’da özel yurt fiyatları ne kadar? 2021 Ankara yurt fiyatları. Yurt başvuruları ne zaman sona erecek? Yurt başvuruları için son tarih ne zaman? Yurt başvuruları nereden yapılıyor?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte üniversite öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını yapmaya başladılar.

Son başvuru ne zaman? Yurt başvuruları nereden yapılır?

2021- 2022 eğitim-öğretim döneminde ilk kez kayıt yaptıracak üniversite öğrencileri yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Yurt başvuruları 12 Eylül’de sona erecek.

Ankara’daki Yurt Fiyatları

Üniversite tercihlerinde Ankara’yı kazanan öğrencilerimiz için devlet ve özel yurt fiyatlarını araştırdık.

Başkent Ankara’nın 11 ilçesinde toplam 33 tane KYK’ya bağlı öğrenci yurdu bulunmaktadır.

33 KYK yurdunun 11'i erkek, 20'si kız kalan 2 yurt ise karma olarak hizmet vermektedir.

Ankara’da ayrıca çok sayıda özel ve vakıf öğrenci yurdu da bulunuyor. Özel ve vakıf yurtlarının büyük çoğunluğu Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yer alıyor.

Peki Başkent Ankara’da devlet yurdu veya özel yurtta kalmak isteyen bir öğrenci için yurt ücreti ne kadar?

Başkent’te okuyacak olan bir üniversite öğrencisinin ödemesi gereken yurt ücretlerini sizler için derledik.

6 Farklı Tip, 6 Farklı Ücret

KYK yurdunda kalan bir öğrencinin ödeyeceği ücret yurdun konumuna, özelliğine ve büyüklüğüne göre değişiyor.

KYK yurt ücretleri 6 farklı tipten oluşuyor.

1. tip yurt ücreti için 230 TL ödenirken, 2. tip KYK yurdu için 250 TL ödeniyor. 3. tip bir yurtta kalan öğrenci 290 TL öderken, 4. tip yurtta kalan bir öğrenci için yurt ücreti 325 TL olarak belirleniyor. 5. tip bir KYK yurdunda kalmak isteyen bir öğrencinin ödemesi gerek yurt ücreti 360 TL iken, 6. tip bir KYK yurdunda barınmak isteyen bir öğrencinin 390 TL ödemesi gerekiyor.

Ankara’da Özel Yurt ve Vakıf Yurt Ücretleri Ne Kadar?