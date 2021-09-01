  • BIST 1.476,910
  • Altın 483,01
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,7650
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

Ankara'da yüz yüze uyum eğitimi başladı

Ankara'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek yüz yüze uyum eğitimi başladı.Kentte yüz yüze eğitim öncesinde okullar, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.
Ankara'da yüz yüze uyum eğitimi başladı

Uyum eğitimi kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri sabah aileleri ile birlikte okulun yolunu tuttu. Ankara Çankaya İlkokulu'na gelen öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Bazı öğrencilerin okul bahçesinde fotoğraf çektirdikleri görüldü. Okul görevlileri tarafından karşılanan öğrenciler daha sonra sınıflarına geçti. Öğrencilere salgın tedbirleri ile sınıf kuralları anlatıldı.

'OKULUN VE SALGINDAN KORUNMA KURALLARINI ÖĞRENDİK'

Çocuğu okul öncesi eğitime başlayan Erhan Doruk, okulların açılmasını sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Aşıdan sonra her şey daha güvenli gözüküyor. Çocuklar evde çok sıkıldılar. Biran önce biz de başlamasını istiyorduk" dedi. 

Okul öncesi eğitime başlayan ikiz kardeşler Nehir ve Nil Duysak ise okula başladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Nehir Duysak, "Bugün okulun kuralları, maske takmakla ilgili şeyler öğrendik. Resim yaptık. Ellerimizi iyice köpükleyerek yıkamayı öğrendik" ifadelerini kullandı. Okul öncesi eğitime başlayan Özgür Halil Yılmaz da, "İlk günümde oyuncaklarımla ve arkadaşlarımla oynadım. Bütün her şeyi yaptım. Maske taktım" diye konuştu.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale'de ormanlara giriş yasağı uzatıldı01 Eylül 2021 Çarşamba 12:33
  • İSO Türkiye İmalat PMI ağustosta 54,1'e yükseldi01 Eylül 2021 Çarşamba 12:28
  • Dünyanın en güvenli şehirleri belirlendi01 Eylül 2021 Çarşamba 11:53
  • Munzur Vadisi'ndeki örtü yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor01 Eylül 2021 Çarşamba 11:49
  • Meteoroloji'den Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:43
  • İzmir'de FETÖ operasyonunda 17 gözaltı01 Eylül 2021 Çarşamba 11:41
  • İstanbul'da tüm zamanların en yüksek su tüketimi gerçekleşti01 Eylül 2021 Çarşamba 11:15
  • Putin'den ABD'yi kızdıracak Afganistan açıklaması01 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
  • Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı01 Eylül 2021 Çarşamba 10:59
  • Doğu Anadolu'da sıcaklılar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek01 Eylül 2021 Çarşamba 10:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti