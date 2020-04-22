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Ankara’da zihinsel engelli bireyden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Atacan Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla aşlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, biriktirdiği 250 lirasını bağışlayarak destek oldu.
Ankara’da zihinsel engelli bireyden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Ankara’da zihinsel engelli bireyden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Atacan Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla aşlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, biriktirdiği 250 lirasını bağışlayarak destek oldu.
Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Atacan Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, biriktirdiği 250 lirasını bağışlayarak destek oldu.

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki TOKİ Konutlarında annesi ile yaşayan 40 yaşındaki Gündoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı öğrendikten sonra annesine biriktirdiği parayı bağışlamak istediğini söyledi.

Yaşından dolayı sokağa çıkma kısıtı bulunan anne Gülendam Gündoğan’ın talebi üzerine durumdan haberdar olan Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, bu isteği mutlulukla karşıladı ve Vefa Destek Grubunda görevli olan Ahmet Yılmaz’a talebin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Yılmaz, Gündoğan ailesini ziyaret ederek tutanakla aldığı 250 lirayı kampanya hesabına yatırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini televizyondan izlediklerini ve hemen bağışta bulunmak istediklerini anlatan anne Gülendam Gündoğan, "Oğlum kendi harçlıklarıyla biriktirdiği parasını bağışlamak istedi. Çok huzursuz oldu, ‘İlla bağışlayacağım’ diye tutturdu. Bu zorlu süreçte zor durumda olanlara bir nebze olsun, az da olsa bir destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Cumhurbaşkanımıza, tüm çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza Allah uzun ömür versin. Çok dua ediyoruz, Allah yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

Kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Atacan Gündoğan ise "Cumhurbaşkanım istedi biz de yerine getirdik. Fakire, yoksula yardım ediyoruz. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Bu anlamlı davranışın kendilerini çok duygulandırdığını dile getiren Vefa Destek Grubu görevlisi Ahmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Atacan kardeşimiz site yöneticileri vasıtasıyla bize ulaştılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 250 lira bağışta bulundu. Gönlü zengin, kendileri kıt kanaat geçinen bir ailemizin özellikle de engelli bir vatandaşımızın böyle bir yardımda bulunması çok anlamlı. Böyle vatandaşlarımız olduğu sürece bu devlete, Allah’ın izniyle hiçbir şey olmaz, dimdik ayakta dururuz. Kaymakamımız da kardeşimize ve annesine teşekkürlerini iletmemizi istedi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz."

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