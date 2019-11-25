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Ankara'daki 700 bini aşkın AK Partili üye sandığa gidiyor

AK Parti, Başkent'in 25 ilçesindeki yeni delegelerini belirlemek için sandığa gidiyor.
Ankara'daki 700 bini aşkın AK Partili üye sandığa gidiyor

AK Parti, Başkent'in 25 ilçesindeki yeni delegelerini belirlemek için sandığa gidiyor. 30 Kasım'da başlayacak seçimler 15 Aralık'ta sona erecek. Ankara'daki 700 bini aşkın partili üye, AK Parti’yi 2023’e götürecek ilçe ve il yönetim kadrolarını belirleyecek.

AK Parti'nin Ankara'daki teşkilâtlarında delege belirleme seçimleri başlıyor. Başkent'te 700 bini aşkın parti üyesi 25 ilçenin delegelerini belirlemek için sandık başına gidecek. 30 Kasım'da Evren ilçesinde başlayacak delege seçimi 15 Aralık'taki Yenimahalle delege seçimi ile sona erecek. Sandıktan çıkacak 10 bini aşkın yeni delege, AK Parti'yi 2023'e götürecek yeni yönetim kadrolarını belirleyecek. Öte yandan delege belirleme seçimi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. 

SANDIKLAR KURULACAK 

AK Parti’nin Ankara'daki 700 bini aşkın kayıtlı üyesi Kasım ve Aralık ayındaki belirlenen tarihlerde sandığa giderek yeni delegeleri belirleyecek. Sandıklar katılım durumuna göre parti ilçe başkanlıklarına ya da spor salonlarına kurulacak. Ankara'nın 25 ilçesinde belirlenen farklı tarihlerde delege belirleme seçimi yapılacak. Katılımın yüksek olması için delege seçimi öncesi AK Parti'nin resmi kayıtlı üyelerine SMS gönderilerek üyeler bilgilendirilecek. 

DELEGELER YENİ İLÇE YÖNETİMİNİ BELİRLEYECEK

Sandıkta belirlenecek delegeler ise yeni ilçe yönetimlerinin yanı sıra söz konusu il kongrelerine ilçelerin göndereceği delegeleri de belirleyecek.

EN YÜKSEK OYU ALANLAR LİSTEYE GİRECEK

Seçime katılacak parti üyelerine sandığa giderken delegasyonu içeren bir liste verilecek. İsterse o üye başka bir isim de yazabilecek. Seçimler il ve ilçe yönetimlerinin nezaretinde yapılacak. Üyeden en fazla oyu alan isimler delege sıralamasına girecek.

25 İLÇEDE SEÇİM HEYECANI 

Delege tespiti için ilçelerde yapılacak seçimlerin tarihleri de belli oldu. Belirlenen tarihler şöyle: 30 Kasım Evren, 1 Aralık Kızılcahamam, 30 Kasım Etimesgut, 30 Kasım Şereflikoçhisar, 1 Aralık Akyurt, 6 Aralık Çamlıdere, 30 Kasım Çubuk, 1 Aralık Sincan, 7 Aralık Kahramankazan, 2 Aralık Güdül, 7 Aralık Mamak, 1 Aralık Polatlı, 8 Aralık Beypazarı, 8 Aralık Gölbaşı, 8 Aralık Haymana, 8 Aralık Altındağ,  14 Aralık Ayaş, 10 Aralık Bala, 9 Aralık Nallıhan,  14 Aralık Keçiören, 15 Aralık Çankaya, 15 Aralık Elmadağ, 3 Aralık Kalecik, 15 Aralık Pursaklar, 15 Aralık Yenimahalle.

OSMAN AKDOĞAN/ İlksayfa 

Gazeteilksayfa.com

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