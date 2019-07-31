Ankara'daki 'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme!

Ankara'da, 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'avcı kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri, anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yönettiği soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 6 ay süren çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, kadınların yeni tanıştıkları erkeklerle eğlence merkezlerinde buluştuğu, buralarda mağdurların 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı, ödeme yapmak istemeyenlerden silah tehdidi ile tahsilat yapıldığı belirlendi.

125 GÖZALTI

​Soruşturma kapsamanda kimlikleri belirlenen 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Başkent'te belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, geçen 23 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 120 kişi gözaltına alındı, iş yerlerinde arama yapıldı, pos cihazlarına, çeşitli elektronik aletlere el konuldu. 5 kişi de Antalya, Şanlıurfa ve Kars'ta yapılan operasyonlarda yakalanarak Ankara'ya getirildi. Şüphelilerin, eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidinin yanında darbederek de gasp ettikleri iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerden 26'sı, emniyetteki sorguları ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 1 haftalık gözaltı sürelerinde işlemleri tamamlanan 28'i kadın 99 şüpheli ise bugün adliyeye sevk edildi. Elleri arkadan kelepçelenen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılıp araçlara bindirilerek Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerin savcılıkta sorguları sürüyor.

78 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Çetenin liderliğini E.E.'nin yaptığı, E.E. ile 11 çete üyesinin kadınları organize ettiği öğrenildi. Kadınların ağlarına düşürdükleri mağdurlardan alınan paradan, miktara göre komisyon aldıkları da belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcılığın çete üyelerini 6 ay boyunca adım adım takip ettiği, bununla ilgili güvenlik kamera görüntülerinden alınan fotoğrafların da dosyaya girdiği belirtildi.

Şüphelilerin hakimlikteki sorguları sürüyor.

52 KİŞİ TUTUKLANDI



Ankara'da, 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 8'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 91 şüpheliden 36'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi ise tutuklandı.