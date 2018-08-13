Ankara'daki AVM'ler ve adresleri - Ankara'daki AVM'ler nerede?

Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler hangileri? Ankara'daki AVM'ler nerede? Ankara'daki AVM'lerin adres ve telefon bilgileri neler? İşte Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler... Ankara En İyi Alışveriş Merkezleri...

Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler hangileri? Ankara'daki en iyi AVM'ler. Ankara'daki Alışveriş Merkezleri, Ankara'daki AVM'lerin adres ve telefon bilgileri neler? Ankara'daki AVM'ler ne zaman açılacak İşte Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler... Ankara En İyi Alışveriş Merkezleri...

Ankara'da çok sayıda AVM bulunmaktadır fakat bunların arasında Ankaralılar tarafından en çok tercih edilen Alışveriş Merkezleri ve onlar hakkındaki bilgileri sizler için derledik... İşte Ankara'da en çok tercih edilen AVM'ler...

Ankara'nın En Çok Tercih Edilen Alışveriş Merkezleri

1. ANKAmall

12 Mayıs 2006 tarihinde açılan ANKAmall Ankara'nın eski AVM'lerinden birisidir. Çok sayıda marka seçeneği ve merkezi konumu ile Ankaralıların en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinin başında gelmektedir.

Adres: Gazi Mahallesi, Mevlana Blv. No:2, Yenimahalle/Ankara

Telefon: (0312) 541 12 12

2. KENTPARK AVM

204 markaya ev sahipliği yapan Kentpark alışveriş merkezi, 12 Şubat 2010 tarihinde Eskişehir Yolu üzerine kurulmuştur.

Adres: Eskişehir Yolu 7.km No:164 Çankaya / ANKARA

Telefon: 444 74 77

3. CEPA AVM

23 Ağustos 2007 tarihinde açılan CEPA AVM, Kentpark AVM’nin hemen yanında bulunmaktadır. ODTÜ yerleşkesinin hemen karşısında olan CEPA AVM’de 136 mağaza bulunmaktadır. Ankara’daki AVM’ler arasında kategoriye göre mağaza yerleşimi olarak en ergonomik AVM olarak dikkat çeken CEPA AVM, Ankaralıların tercih sıralarında en üst sıralardadır.

Adres: Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. 2123 Sokak No: 2 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 (312) 219 6401

4. GORDİON AVM

124 mağazayı bünyesinde bulunduran Gordion alışveriş merkezi, Ankara’nın ilk yeşil avm’si olma özelliğine sahiptir. Çayyolu’nda konumlanan Gordion AVM, çok sayıda etkinliğe ev sahip yapmaktadır.

Adres: Koru Mahallesi, Ankaralılar Cd. 2/A, Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 233 70 00

5. Arcadium AVM

2003 yılında açılan Arcadium AVM, çok sayıda mağazası ile Çayyolu’ndaki misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

Adres: Koru Mah., 2432. Cad. No:192, Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 241 15 00

6. Armada AVM

Armada, 28 Eylül 2002 tarihinde açılan, Ankara - Eskişehir yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezidir. Sayıları 250’yi bulan mağazaya ev sahipliği yapmaktadır.

Adres: Beştepe Mahallesi, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Blv.) No:6, Yenimahalle/Ankara

Telefon: (0312) 219 13 19

7. Next Level AVM

Ekim 2013 tarihinde kapılarını açan Next Level Alışveriş Merkezi’nde, 120 şeçkin mağaza bulunmaktadır. Konum olarak Armada’nın hemen karşısındadır.

Adres: Kızılırmak Mah, Eskişehir Yolu No:3, Çankaya/Ankara

Telefon: 444 4 719

8. TAURUS AVM

29 Ekim 2019 tarihinde açılan Taurus alışveriş merkezi’nde, 148 adet mağaza bulunmaktadır.

Adres: İşçi Blokları Mahallesi, Mevlana Blv., Konya Yolu 190/B, Çankaya/Ankara

Telefon: (0312) 221 62 62

9. NATA VEGA OUTLET

108 tane mağazası ile Ankara Mamak’ın en çok ziyaretçi akınına uğrayan alışveriş merkezidir. Aqua Vega Akvaryum’a da ev sahipliği yapan Nata Vega AVM, Anatolium AVM ile yan yanadır.

Adres: Akşemsettin Mahallesi, Doğukent Bulvarı 1/a, Mamak/Ankara

Telefon: (0312) 554 27 00

10. ACity AVM

2014 yılında kapsamlı yenilenmesi ile ACity AVM, 189 tane mağazası ile ziyaretçi akınına uğrayan alışveriş merkezidir.

Adres: FSM Bulvarı No.244 Istanbul Yolu Yenimahalle 06370 Ankara / TÜRKİYE

Telefon: 444 3 192

11. Anatolium AVM

97 adet mağazası bulunan alışveriş merkezine, Ankara’nın en uzak noktasından 25 dakikada, Çankaya’dan Turan Güneş ve Doğukent Bulvarları ile Nato Yolu kavşağından 8 dakikada ulaşılabilmektedir.

Adres: Akşemsettin Mah. 2308 Sk. 1/1 Mamak / ANKARA

Telefon: (0312) 554 27 00

12. Antares AVM

Adını Güneşten 400 kat daha büyük lan yıldızdan alan Antares AVM Şubat 2008'de hizmete girdi.

Adres: Ayvalı Mahallesi Afra Caddesi No:1/A Etlik - Ankara

Telefon: (0312) 321 06 00

13. Atlantis AVM

Batıkent kent meydanında bulunan Atlantis AVM, karayolu ve metro gibi ulaşım araçlarıyla erişimin oldukça kolay.

Adres: Kardelen Mah. Başkent Bulvarı No: 224/H Batıkent, Yenimahalle / Ankara

Telefon: (0312) 256 23 23

14. NATA VEGA OUTLET

Bilkent Center 80 den fazla mağazası ile Ankara’nın en önemli lokasyonlarından Bilkent semtinde 1998 yılında hizmete girdi.

Adres: 1597. Cad. Bina No:3 06533 Ankara

Telefon: (0312) 266 05 16

15. Forum Ankara AVM

Ankara'nın Kuzeyinde Keçiören'nin Ovacık bölgesinde yer alan Forum Ankara AVM, 2008 yılında ankaralıların hizmetine girdi.

Adres: Yozgat Bulvarı 99, Ovacık Keçiören, Ankara

Telefon: (0312) 567 10 00

16. FTZ AVM

300 metre karelik oyun alanı, 1500 metrekarelik food court alanı, 5 sinema salonu ve 1200 metrekarelik market alanı ile 2001 yılında keçiören açıldı.

Adres: Fatih Caddesi No:30 06120 Keçiören/ANKARA

Telefon: (0312) 358 26 26

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