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Ankara'daki barajların doluluk oranı 2019'da yüzde 7 arttı

Haziran ayını geride bırakıp kurak aylara girerken Başkent’teki barajların doluluk oranları 27 Haziran itibariyle bir önceki yılın aynı tarihine oranla yüzde 7 artarak yüzde 37 oldu. 
Ankara'daki barajların doluluk oranı 2019'da yüzde 7 arttı

Sıcaklıkların 30’lu dereceleri geçmesi ve yılın en kurak ayları Temmuz Ağustos dönemine girilmesi akıllara büyükşehirlerdeki barajların durumunu getirdi. Ankara'daki barajların doluluk oranı, ASKİ’nin hazırladığı verilere göre bir önceki yıla oranla yüzde 7 artarak bugün itibariyle yüzde 37 oldu. Gazetemizin de yerinde incelediği Çamlıdere barajı Haziran’ın son günleri olmasına karşın gözle görülür şekilde doluluğunu koruyor. Çamlıdere barajı Ankara’ya su temin eden en büyük barajı olma özelliği taşıyor. 2 ana boru ile 60 km yolculuk yapan sular İvedik Su Arıtma Tesisleri’ne geliyor.  

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YAZA ÖNCEKİ SENEYE GÖRE 110 BİN METREKÜP FAZLAYLA BAŞLIYORUZ

Geçtiğimiz yılın 27 Haziran’ınında barajlardaki su miktarı toplamda 476.888.000 m3 iken bu yılın aynı gününde bu rakam 110.819 m3 artarak 587.707.000 m3’e ulaştı. Bu rakam toplamında 1 milyar 584 milyon 555 bin m3 toplam baraj hacminin ancak yüzde 37’sine denk geliyor. Gününe göre değişiklik gösteren şehre verilen su miktarı ise geçen seneye göre 211 bin 879 me3 artarak 27 Haziran tarihinde 1 milyon 784 bin m3 oldu. 

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ÇAMLIDERE BARAJININ DOLULUĞU OBJEKTİFLERİMİZ YANSIDI

Ankara İstanbul Anadolu Otoyolu’nun bir kısmı görünen Çamlıdere Barajı’nın bir önceki seneye göre yılın bu zamanlarından daha dolu olduğu ve suyun düzlük alanlara kadar ilerlediği görülüyor. Dün yerinde incelediğimiz Çamlıdere Barajı Başkent’e su temin eden en büyük barajı olma özelliği taşıyor. Bu barajdaki sular 2200 mm kalınlığındaki borularla İvedik İçme Suyu Arıtma tesislerine geliyor. Ankara’daki diğer arıtma tesisleri Pursaklar ve Çubuk’ta bulunuyor. 

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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