  • BIST 1.460
  • Altın 488,804
  • Dolar 8,2629
  • Euro 10,0428
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 17 °C
»

Ankara'daki bazı STK'lar İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı

Bildiride, "İsrail terör devleti ve yerel temsilcilerinin uykularını kaçırmak için teyakkuzda olduğumuzu ilan ederiz" ifadesi kullanıldı.
Ankara'daki bazı STK'lar İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı

Ankara'daki bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail'in "siyonist terör çetelerinin öncülüğünde kurulan apartheid rejime sahip bir terör devleti" olduğu ve kuruluşundan bugüne siyonizme karşı tavır koyanları hedef alan "terör anlayışının" değişmediği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 1967'den bugüne İsrail eliyle sistematik işkenceye maruz kalan Filistin halklarının bölgeyi tamamen terk etmesinin hedeflendiğine dikkat çekilen bildiride, bölgenin demografik yapısı hedef alınarak Filistinlilere ait binlerce evin İsrail tarafından yıkıldığı, oturma izinlerinin keyfi olarak iptal edildiği, günlük hayatlarının da sistematik bir zulüm aracı haline getirildiği hatırlatıldı.

Filistinlilerin bölgede maruz kaldığı insan hakları ihlallerine değinilen bildiride, İsrail yönetiminin kınama açıklamalarının ötesinde bir yaptırımla karşılaşmadığına işaret edildi.

"Türkiye'nin tavrı değerli"
Son yıllarda özellikle ramazan ayında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik artan müdahalelerinde yüzlerce Müslüman'ın yaralandığı ve gözaltına alındığı anımsatılan bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız." ifadeleriyle ortaya konan tavrın değerli bulunduğu vurgulandı.

Fanatik Yahudi örgütlerin baskın için çağrıda bulunduğu ve İsrail güvenlik güçleriyle Mescidi Aksa'ya saldırıya geçtikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa baskınını gerçekleştiren fanatik siyonist örgütler ve terör devleti İsrail bilmelidirler ki Ankara'daki sivil toplum kuruluşları olarak Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'e yapılacak her saldırıyı bizlere yapılmış kabul edeceğimizi ve saldırıları engellemek için İsrail terör devleti ve yerel temsilcilerinin uykularını kaçırmak için teyakkuzda olduğumuzu ilan ederiz. Vicdanlı tüm insanları siyonist örgütlerin ve terör devleti İsrail'in saldırılarına karşı teyakkuzda olmaya, Filistinlilerin yanında dayanışmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:23
  • PKK'ya darbe üstüne darbe10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:04
  • Ankara'daki bazı STK'lar İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:35
  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Nar son yolculuğuna uğurlandı10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:35
  • Danıştay Başkanı Yiğit: Hukuki ve milli değerleri gözeterek özverili gayretimizi daha da ileriye taşıyacağız10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:13
  • İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
  • Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin, ülkesinin ramazan geleneklerini eşiyle anlattı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşümde 5 milyar liraya yakın kira desteği sağladı10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:36
  • RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Sen terör devletisin10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:35
  • MSB: Meriç Nehri'nde 18 düzensiz göçmen kurtarıldı10 Mayıs 2021 Pazartesi 12:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti