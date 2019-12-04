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Ankara'daki bir okulda skandal görüntü! Kimi bağırıyor, kimi sigara içiyor...

Ankara'da bir okulda sınıfta öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.
Ankara'daki bir okulda skandal görüntü! Kimi bağırıyor, kimi sigara içiyor...

Başkent Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti.

Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılması ve özellikle ailelerden gelen "bu nasıl okul" tepkileri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlattığı öğrenildi.

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