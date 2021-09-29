  • BIST 1.383,770
  • Altın 494,69
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,3300
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 12'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti.

Emniyet güçleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beyoğlu'nda 1 kişinin öldüğü gürültü kavgası kamerada28 Eylül 2021 Salı 16:31
  • PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi28 Eylül 2021 Salı 15:57
  • İlişki vaadiyle 79 kişi dolandırdılar28 Eylül 2021 Salı 15:40
  • Kovalamacayla durdurulan otomobilde 215 bin 625 uyuşturucu hap ele geçti28 Eylül 2021 Salı 11:42
  • Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı28 Eylül 2021 Salı 09:29
  • FETÖ/PDY şüphelisi 26 kişi için gözaltı kararı28 Eylül 2021 Salı 09:26
  • Edirne’de sahte içki operasyonu28 Eylül 2021 Salı 09:25
  • CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı27 Eylül 2021 Pazartesi 21:09
  • Ankara merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı27 Eylül 2021 Pazartesi 21:05
  • Bitlis'te, PKK'nın toprağa gömülü patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi27 Eylül 2021 Pazartesi 20:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti