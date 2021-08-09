Ankara'daki Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Erkek Öğrenci Yurtları Nelerdir? Ankara'da Kaç Tane Erkek Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir?
Özel Ardıçlar Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Bahçelievler Şubesi
Yukaribahcelievler mahallesi 66.sokak No 14 Bahçelievler Çankaya Ankara
Tel:03122126273
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Özel İdeal Öğrenci Yurtları Erkek Öğrenci Yurtları 11 ve 15. Şube
Neyzen Tevfik Sok. No:15 Demirtepe Kızılay - ANKARA 15.Şube Emek Mahallesi 8. Cadde 15. sokak No:41 Emek Çankaya / ANKARA
Tel:4442366
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Türkcan Erkek Öğrenci Yurdu
Taşkent Caddesi No:7 Bahçelievler (Beşevler Kavşağında) ANKARA
Tel:03122129596
Özel Uluçınar Erkek Öğrenci Yurdu
Hacettepe Mh. Kestane Cd. No:4 Altındağ / ANKARA
Tel:03123202906
Eyüboğlu Erkek Öğrenci Yurtları Balgat Şube
Doktor Sadık Ahmet Cad. No: 35 Balgat / ANKARA
Tel:03122857677
Ankara Anka Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Marmara Şubesi
Marmara Sokak No:36 Kızılay / Çankaya / ANKARA
Tel:03124331733
Özel İncirli Muradiye Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Emrah Mah. Yeşilay Sk. No:24 İncirli Keçiören / ANKARA
Tel:03123219097
Akköprü Erkek Öğrenci Yurdu
Zübeyde Hanım Mahallesi, Sugüzeli Sk. No:24, 06070 Altındağ / ANKARA
Tel:03123423030
Özel Ardıçlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu Balgat Şubesi
Ziyabey caddesi 1416.sokak No 26 Balgat Çankaya Ankara
Tel:03122200640
Eyüboğlu Erkek Öğrenci Yurtları Beştepe Şube
Mecnun Sk. No:56 Beştepe / ANKARA
Tel:03122237799
Güneş Erkek Öğrenci Yurtları
Şube1: Mebusevleri Mahallesi Ayten Sokak No:8 Tandoğan / ANKARA Şube2: Mebusevleri Mahallesi Meçhul Asker Sokak No:21 Tandoğan / ANKARA
Tel:03122123123
Ayşe Nevin Kaya Erkek Öğrenci Yurdu
Bahçelievler Mh. 289/1 Sk. No:9 Gölbaşı / ANKARA
Tel:03124853700
Ömer Derin Erkek Öğrenci Yurdu
Maltepe Mh. Onur Sk. No:4 Çankaya / ANKARA
Tel:03122302716
Özel Ardıçlar Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Bahçelievler Şubesi
Yukaribahcelievler mahallesi 66.sokak No 14 Bahçelievler Çankaya Ankara
Tel:03122126272
Ankara Özel Kuzey Erkek Öğrenci Yurdu
8. Cad. 30. Sokak ( Eski 58 ) No : 25 EMEK – ANKARA
Tel:03122139080
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