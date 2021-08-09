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Ankara'daki Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Üniversitelerin ve okulların açılmasına haftalar kala, milyonlarca öğrenci yurt başvurusu için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan yurtlar, bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla hizmet verecek.
Ankara'daki Erkek Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Erkek Öğrenci Yurtları Nelerdir? Ankara'da Kaç Tane Erkek Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir?

Özel Ardıçlar Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Bahçelievler Şubesi

Yukaribahcelievler mahallesi 66.sokak No 14 Bahçelievler Çankaya Ankara

Tel:03122126273

Yol tarifi için tıklayın 

Özel İdeal Öğrenci Yurtları Erkek Öğrenci Yurtları 11 ve 15. Şube

Neyzen Tevfik Sok. No:15 Demirtepe Kızılay - ANKARA 15.Şube Emek Mahallesi 8. Cadde 15. sokak No:41 Emek Çankaya / ANKARA

Tel:4442366

Yol tarifi tıklayın

Türkcan Erkek Öğrenci Yurdu

Taşkent Caddesi No:7 Bahçelievler (Beşevler Kavşağında) ANKARA

Tel:03122129596

Özel Uluçınar Erkek Öğrenci Yurdu

Hacettepe Mh. Kestane Cd. No:4 Altındağ / ANKARA

Tel:03123202906

Eyüboğlu Erkek Öğrenci Yurtları Balgat Şube

Doktor Sadık Ahmet Cad. No: 35 Balgat / ANKARA

Tel:03122857677

Ankara Anka Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Marmara Şubesi

Marmara Sokak No:36 Kızılay / Çankaya / ANKARA

Tel:03124331733

Özel İncirli Muradiye Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Emrah Mah. Yeşilay Sk. No:24 İncirli Keçiören / ANKARA

Tel:03123219097

Akköprü Erkek Öğrenci Yurdu

Zübeyde Hanım Mahallesi, Sugüzeli Sk. No:24, 06070 Altındağ / ANKARA

Tel:03123423030

Özel Ardıçlar Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu Balgat Şubesi

Ziyabey caddesi 1416.sokak No 26 Balgat Çankaya Ankara

Tel:03122200640

Eyüboğlu Erkek Öğrenci Yurtları Beştepe Şube

Mecnun Sk. No:56 Beştepe / ANKARA

Tel:03122237799

Güneş Erkek Öğrenci Yurtları

Şube1: Mebusevleri Mahallesi Ayten Sokak No:8 Tandoğan / ANKARA Şube2: Mebusevleri Mahallesi Meçhul Asker Sokak No:21 Tandoğan / ANKARA

Tel:03122123123

Ayşe Nevin Kaya Erkek Öğrenci Yurdu

Bahçelievler Mh. 289/1 Sk. No:9 Gölbaşı / ANKARA

Tel:03124853700

Ömer Derin Erkek Öğrenci Yurdu

Maltepe Mh. Onur Sk. No:4 Çankaya / ANKARA

Tel:03122302716
Özel Ardıçlar Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Bahçelievler Şubesi

Yukaribahcelievler mahallesi 66.sokak No 14 Bahçelievler Çankaya Ankara

Tel:03122126272

Ankara Özel Kuzey Erkek Öğrenci Yurdu

8. Cad. 30. Sokak ( Eski 58 ) No : 25 EMEK – ANKARA

Tel:03122139080


 

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