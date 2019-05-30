Ankara'daki Eskişehirliler iftarda buluştu

Ankara Eskişehirliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında Başkent’te yaşayan Eskişehirliler bir araya geldi.

Ankara Eskişehirliler Derneği (ESDER), düzenledikleri iftar programında hemşehrilerini bir araya getirdi. Başkent’te yaşayan Eskişehirlilerin buluştuğu iftar yemeğinde Ankara Esder'in genel faaliyetleri hakkında bilgiler verildi; ilerideki süreçte yapılacak projeler ve faaliyetler hakkında istişare yapıldı.

Ankara Esder Başkanı Barış Baş, geçtiğimiz aylarda Ankara ve Eskişehir’de açtıkları köy kütüphaneleri ve yakın zamanda planladıkları sosyal sorumluluk projeleri hakkında üyelere bilgi verdi. Başkan Barış Baş, önümüzdeki 1 Eylül’de Ankara’da geniş katılımlı büyük bir organizasyon gerçekleştireceklerini de duyurdu.