  • BIST 1.427
  • Altın 523,053
  • Dolar 8,5250
  • Euro 10,4205
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgütün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı yüzde 15,8 azaldı01 Haziran 2021 Salı 11:16
  • Bahçeli sert konuşup mesajı verdi: 754 gün kaldı, göreceksin!01 Haziran 2021 Salı 11:01
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okullarımız yeni eğitim-öğretim yılına kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak01 Haziran 2021 Salı 10:18
  • Toyota ve Honda üretimi 14 gün durduruyor!01 Haziran 2021 Salı 09:21
  • Mudurnu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı01 Haziran 2021 Salı 08:21
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonu01 Haziran 2021 Salı 08:17
  • Kademeli normalleşme süreci kapsamında yeme-içme yerleri açıldı01 Haziran 2021 Salı 08:16
  • İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi01 Haziran 2021 Salı 08:15
  • Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı01 Haziran 2021 Salı 08:14
  • Erdoğan, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı31 Mayıs 2021 Pazartesi 22:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti