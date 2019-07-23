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Ankara'daki göletler balıklandırıldı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Mavi Göl’den başlayarak, Başkent’in dört bir yanındaki göl ve göletlerde balıklandırma çalışması gerçekleştirdi.
Ankara'daki göletler balıklandırıldı

BAŞKENT’İN GÖL VE GÖLETLERİNDE BALIK POPÜLASYONU ARTIYOR

Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İmdat Öksüz, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin ettikleri yaklaşık 16 bin yavru sazan balığını suyla buluşturduklarını söyledi.

Yaban su hayatının devamlılığını sağlayarak, biyoçeşitliliğin ve balık popülasyonunun artırılmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile ayrıca bölge halkına sosyo-ekonomik yönden katkı sağlanması da hedefleniyor.

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SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI GELİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin balıklandırma çalışmaları sayesinde Başkent’te sportif olta balıkçılığı da gelişmeye başladı.

Bu yıl beşinci kez yapılan balıklandırma faaliyetleri;
-Mamak: Mavi Göl
-Çubuk: Karagöl
-Etimesgut: Göksu
-Gölbaşı: Mogan
-Kızılcahamam: Çeştepe, Karacaören, Yukarı Karacaören, Kırköy
-Sincan: Temelli
ilçelerindeki göl ve göletlerde gerçekleştirildi.

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