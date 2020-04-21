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Ankara'daki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 80 bin gıda kolisi yola çıktı

Ankara'daki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 80 bin gıda kolisi yola çıktı
Ankara Valiliği koordinesinde hazırlanan 80 bin gıda kolisi, il merkezi ve 25 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

‪Ankara Valiliğince‬, ‪Ankara Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında ‬il merkezi ve ilçelerdeki yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik gıda yardımı kampanyası başlatıldı.

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Kampanya çerçevesinde hazırlanan gıda kolilerinin il merkezi ve 25 ilçedeki belirlenen adreslere sevki için Yenimahalle'deki Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Toptancıları (GİMAT) Gross marketin depo alanında program düzenlendi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve salgından en az şekilde etkilenmesi için her türlü tedbiri alma gayretinde olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde birçok tedbir paketinin hayata geçirildiğini anımsatan Şahin, mülki idare amirleri olarak kendilerinin de yerelde alınması gereken önlemleri ve tespit ettikleri ihtiyaçları yerine getirmek noktasında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

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İşini kaybedenlere de gıda kolisi verilecek
Ankara Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmalarından bahseden Şahin, "Hem yaklaşmakta olduğumuz ramazan ayı hem de genel olarak duyulan ihtiyaçların karşılanması için gıda yardımı kampanyası başlattık. Kampanyada çok değil, birkaç şirketimiz sorumluluk üstlendi ve Ankara genelinde 80 bin paket gıda kolisi oluşturduk. Ankara'da vakıflarımızın tespit ettiği ve daha önceden de yardım edilen 25-30 bin civarında ihtiyaç sahibi ailemiz var. Ama bu dönemde geçici olarak işini kaybeden vatandaşlarımız oldu. O vatandaşlarımızdan da muhtaç olanlarına bu gıda paketlerinden takdim edeceğiz." diye konuştu.

Şahin, kampanya için devlet bütçesinden harcama yapılmadığını belirterek, destek veren firmalara, isimlerini sayarak teşekkür etti.

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Salgın süresince devletin uyarılarına uymanın herkesin yararına olacağını dile getiren Şahin, alınan tedbir kararlarının özellikle Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uzun istişareler sonucu hayata geçirildiğini vurguladı.

Vali Şahin, konuşmasının ardından gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak araçları el sallayarak uğurladı.

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