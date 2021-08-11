Ankara'daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Kız Öğrenci Yurtları Nelerdir? Ankara'da Kaç Tane Kız Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir?
ANKARA ÖZEL KIZ ÖĞRENCİ YURT LİSTESİ
Özel Alkın Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Alkın Emek Şubesi : 10.Cadde 8. Sokak (Eski 71.Sokak) No:43 Emek - ANKARA Bahçeli Evler Emek Şube : 19.sokak No :37 Emek Mah. ANKARA
Tel:05324772141
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Ankara Duru Kız Öğrenci Yurdu
Fevzi Çakmak Caddesi 82.sokak No:4 Bahçelievler – ANKARA
Tel:03122122081
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Özel Yalçınkaya Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
52. Sokak No:7 (Eski 6. Sokak) Beşevler – ANKARA
Tel:03122136221
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Duru Anıttepe Kız Öğrenci Yurdu
Akıncılar Sk. No: 24 Anıttepe - Çankaya / ANKARA
Tel:03122122081
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Özel İdeal Öğrenci Yurtları Kız Öğrenci Yurdu 13. Şube
Emek Mah. 85. Sok. No: 17 Emek – ANKARA
Tel:4442366
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Özel İlkay Kız Öğrenci Yurdu
Bahçelievler Aşkabat Caddesi (7.Cadde) 72.Sokak (eski 21.sokak) No:16 Çankaya – ANKARA
Tel:05535130385
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Ankara Sevgi Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kızılay Mah. Necatibey Cad. Elgün Sokak No:1 Sıhhıye Çankaya / ANKARA
Tel:03122305565
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Aydınlıkevler Kız Öğrenci Yurtları Arama Sokak Şubesi
Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak No: 8 ( Arama sokak şubesi ) Altındağ – ANKARA
Tel:03125171788
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Ankara Özel Zahide Hanım Kız Öğrenci Yurdu
Çamlıtepe Mah. Ozanlar Sok. No: 7 Kurtuluş Çankaya / ANKARA Necatibey Şube : Kızılay Mah. Necatibey Cad. No:55 Çankaya / ANKARA
Tel:03124354400
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Muradiye Aydınlık Evler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Çevreli Cad. Çaba Sokak No: 20 Altındağ – ANKARA
Tel:03123161867
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Özel Muradiye Hasköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Yeşilöz Mh. İrfan Baştuğ Cd. 1968. Sk. No 2 Keçiören / ANKARA
Tel:03123399239
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Özel Mine Kız Öğrenci Yurdu
Emek mahallesi 8. Cadde 3. Sok No:3 Çankaya / ANKARA
Tel:03122221066
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Özel Berrak Deniz Kız Öğrenci Yurdu-Gölbaşı
Bahçelievler Mah. 296. Sk. No:11 (Mevlana Park İçi) Gölbaşı / ANKARA
Tel:03124848585
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Özel Alkın Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Alkın Emek Şubesi : 10.Cadde 8. Sokak (Eski 71.Sokak) No:43 Emek - ANKARA Bahçeli Evler Emek Şube : 19.sokak No :37 Emek Mah. ANKARA
Tel:05324772141
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Çınar Kız Öğrenci Yurdu
Emek Mah. 31 sok. no:11. Çankaya – ANKARA
Tel:03122223700
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Özel Memiş Aydın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 167/B Çankaya – ANKARA
Tel:03122410057
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Türk Eğitim Vakfı Ankara Sedef Ölçer Kız Öğrenci Yurdu
Eti Mahallesi, Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,Turna İş Merkezi No:68 Çankaya – Ankara
Tel:03122308983
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Yurt Ankara
53. Sokak No:14 Bahçelievler / ANKARA
Tel:03122222422
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Yurt Çankaya
Cemal Gürsel Caddesi Erdem Sokak No: 28 Cebeci – ANKARA
Tel:03124341666
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Özel Ekin Kız Öğrenci Yurtları
Bahçelievler Şubesi Adres: 3. Cadde 75.Sokak No: 12 (Eski 15.Sok Semt Hali Arkası) Bahçelievler – ANKARA
Tel:03122120907
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T.C. M.E.B Özel Asude Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Fakülteler Mahallesi Keskin Sokak No : 7 Cebeci - Çankaya – ANKARA
Tel:03123197292
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Masal Kız Öğrenci Yurdu
52. Sokak No 14, Bahçelievler Mahallesi Çankaya / ANKARA
Tel:03122138999
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Arina Rezidans
Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA
Tel:03124311525
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Ankara Kız Yurdu
Meşrutiyet Mah. Atatürk Bulvarı No:139 Çankaya / Ankara
Tel:05356620090
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Eylül Kız Öğrenci Residence
Mebusevleri Mah. Mechul Asker Sokak No:16 Tandoğan / ANKARA
Tel:03122120766
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İlke Kız Öğrenci Yurdu
Bahçelievler 3. Cad 75. Sok. No:7 Çankaya / Ankara
Tel:03122221950
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Ada Kız Öğrenci Yurdu
Beştepe Mah. Merhale Sk. No: 62/1 Yenimahalle / Ankara
Tel:05448080654
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Simay Kız Öğrenci Yurdu
Taşkent Caddesi (Birinci Cadde) No: 45 – Bahçelievler / ANKARA
Tel:03122151151
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Pozitif Suites Concept Apart
Bağlıca Bulvarı 1064. Sok. No : 2 Etimesut / ANKARA
Tel:03127000764
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Eyüboğlu Kız Öğrenci Yurdu
8.Cadde 15. Sok. No:24 Emek / ANKARA
Tel:03122150020
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Fırat Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Hacettepe Mahallesi Karacabey Sokak No:12 Cebeci - Dörtyol – ANKARA
Tel:05322132390
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Özel Adalet Kız Öğrenci Yurdu
Emek Mah. 19. Sk. (Eski 60. Sk) No:27 Emek-Çankaya / ANKARA
Tel:03122152660
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Ankara M.E.B Özel Karahan Kız Öğrenci Yurdu
Nasuh Akar Mah. Süleyman Hacıabdullaoğlu Cad. 1404 sok. No: 2 Çankaya / ANKARA
Tel:03122842447
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