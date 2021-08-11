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Ankara'daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Üniversitelerin ve okulların açılmasına haftalar kala, milyonlarca öğrenci yurt başvurusu için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz yıl Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan yurtlar, bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesi dolayısıyla hizmet verecek.
Ankara'daki Kız Öğrenci Yurtları'nın tam listesi

Ankara'da Kız Öğrenci Yurtları Nelerdir? Ankara'da Kaç Tane Kız Öğrenci Yurdu Vardır? Adres Bilgileri Nedir? Telefon Bilgisi Nedir?

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ANKARA ÖZEL KIZ ÖĞRENCİ YURT LİSTESİ

Özel Alkın Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Alkın Emek Şubesi : 10.Cadde 8. Sokak (Eski 71.Sokak) No:43 Emek - ANKARA Bahçeli Evler Emek Şube : 19.sokak No :37 Emek Mah. ANKARA

Tel:05324772141

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Ankara Duru Kız Öğrenci Yurdu

Fevzi Çakmak Caddesi 82.sokak No:4 Bahçelievler – ANKARA

Tel:03122122081

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Özel Yalçınkaya Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

52. Sokak No:7 (Eski 6. Sokak) Beşevler – ANKARA

Tel:03122136221

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Duru Anıttepe Kız Öğrenci Yurdu

Akıncılar Sk. No: 24 Anıttepe - Çankaya / ANKARA

Tel:03122122081

Yol tarifi için tıklayın

Özel İdeal Öğrenci Yurtları Kız Öğrenci Yurdu 13. Şube

Emek Mah. 85. Sok. No: 17 Emek – ANKARA

Tel:4442366

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Özel İlkay Kız Öğrenci Yurdu

Bahçelievler Aşkabat Caddesi (7.Cadde) 72.Sokak (eski 21.sokak) No:16 Çankaya – ANKARA

Tel:05535130385

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Ankara Sevgi Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kızılay Mah. Necatibey Cad. Elgün Sokak No:1 Sıhhıye Çankaya / ANKARA

Tel:03122305565

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Aydınlıkevler Kız Öğrenci Yurtları Arama Sokak Şubesi

Aydınlıkevler Mahallesi Arama Sokak No: 8 ( Arama sokak şubesi ) Altındağ – ANKARA

Tel:03125171788

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Ankara Özel Zahide Hanım Kız Öğrenci Yurdu

Çamlıtepe Mah. Ozanlar Sok. No: 7 Kurtuluş Çankaya / ANKARA Necatibey Şube : Kızılay Mah. Necatibey Cad. No:55 Çankaya / ANKARA

Tel:03124354400

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Muradiye Aydınlık Evler Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Çevreli Cad. Çaba Sokak No: 20 Altındağ – ANKARA

Tel:03123161867

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Özel Muradiye Hasköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Yeşilöz Mh. İrfan Baştuğ Cd. 1968. Sk. No 2 Keçiören / ANKARA

Tel:03123399239

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Özel Mine Kız Öğrenci Yurdu

Emek mahallesi 8. Cadde 3. Sok No:3 Çankaya / ANKARA

Tel:03122221066

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Özel Berrak Deniz Kız Öğrenci Yurdu-Gölbaşı

Bahçelievler Mah. 296. Sk. No:11 (Mevlana Park İçi) Gölbaşı / ANKARA

Tel:03124848585

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Özel Alkın Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Alkın Emek Şubesi : 10.Cadde 8. Sokak (Eski 71.Sokak) No:43 Emek - ANKARA Bahçeli Evler Emek Şube : 19.sokak No :37 Emek Mah. ANKARA

Tel:05324772141

Yol tarifi için tıklayın

Çınar Kız Öğrenci Yurdu

Emek Mah. 31 sok. no:11. Çankaya – ANKARA

Tel:03122223700

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Özel Memiş Aydın Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Çayyolu Mah. 2432. Cad. 167/B Çankaya – ANKARA

Tel:03122410057

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Türk Eğitim Vakfı Ankara Sedef Ölçer Kız Öğrenci Yurdu

Eti Mahallesi, Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,Turna İş Merkezi No:68 Çankaya – Ankara

Tel:03122308983

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Yurt Ankara

53. Sokak No:14 Bahçelievler / ANKARA

Tel:03122222422

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Yurt Çankaya

Cemal Gürsel Caddesi Erdem Sokak No: 28 Cebeci – ANKARA

Tel:03124341666

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Özel Ekin Kız Öğrenci Yurtları

Bahçelievler Şubesi Adres: 3. Cadde 75.Sokak No: 12 (Eski 15.Sok Semt Hali Arkası) Bahçelievler – ANKARA

Tel:03122120907

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T.C. M.E.B Özel Asude Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Fakülteler Mahallesi Keskin Sokak No : 7 Cebeci - Çankaya – ANKARA

Tel:03123197292

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Masal Kız Öğrenci Yurdu

52. Sokak No 14, Bahçelievler Mahallesi Çankaya / ANKARA

Tel:03122138999

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Arina Rezidans

Ziya Gökalp Caddesi Çaldıran Sok. No: 16 Kızılay - Çankaya / ANKARA

Tel:03124311525

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Ankara Kız Yurdu

Meşrutiyet Mah. Atatürk Bulvarı No:139 Çankaya / Ankara

Tel:05356620090

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Eylül Kız Öğrenci Residence

Mebusevleri Mah. Mechul Asker Sokak No:16 Tandoğan / ANKARA

Tel:03122120766

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İlke Kız Öğrenci Yurdu

Bahçelievler 3. Cad 75. Sok. No:7 Çankaya / Ankara

Tel:03122221950

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Ada Kız Öğrenci Yurdu

Beştepe Mah. Merhale Sk. No: 62/1 Yenimahalle / Ankara

Tel:05448080654

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Simay Kız Öğrenci Yurdu

Taşkent Caddesi (Birinci Cadde) No: 45 – Bahçelievler / ANKARA

Tel:03122151151

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Pozitif Suites Concept Apart

Bağlıca Bulvarı 1064. Sok. No : 2 Etimesut / ANKARA

Tel:03127000764

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Eyüboğlu Kız Öğrenci Yurdu

8.Cadde 15. Sok. No:24 Emek / ANKARA

Tel:03122150020

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Fırat Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu

Hacettepe Mahallesi Karacabey Sokak No:12 Cebeci - Dörtyol – ANKARA

Tel:05322132390

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Özel Adalet Kız Öğrenci Yurdu

Emek Mah. 19. Sk. (Eski 60. Sk) No:27 Emek-Çankaya / ANKARA

Tel:03122152660

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Ankara M.E.B Özel Karahan Kız Öğrenci Yurdu

Nasuh Akar Mah. Süleyman Hacıabdullaoğlu Cad. 1404 sok. No: 2 Çankaya / ANKARA

Tel:03122842447

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