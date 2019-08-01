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Ankara'daki kritik toplantı sona erdi: Açıklama bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Ankara'daki kritik toplantı sona erdi: Açıklama bekleniyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, daha sonra YAŞ toplantısına katıldı. 

Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu. 

YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. 

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ERDOĞAN'DAN 'YAŞ' MESAJI

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''2019 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde, şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şura toplantımızı, Doğu Akdeniz ve Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde, disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şura calışmalarımızın, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, zatıalinize ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhun şad olsun.'' 

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