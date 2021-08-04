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Ankara'daki Müzeler

Türkiyenin başkenti Ankara da gezilebilecek müzeler nerelerdir?Sırasıyla müzelerin isimleri nedir?
Ankara'daki Müzeler

Türkiye de İstanbul'dan sonra  en çok müzeye sahip olan Ankara da gidilebilecek müzeler nerelerdir?

  Ankara'daki Müzelerin Listesi

1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

2. Anıtkabir ve Atatürk-Kurtuluş Savaşı Müzesi

3. Etnografya Müzesi

4. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi

5. Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası

6. Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)

7. MTA Tabiat Tarihi Müzesi

8. Ulucanlar Cezaevi Müzesi

9. Hava Kuvvetleri Müzesi

10. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi

11. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi

12. Meteoroloji Müzesi

13. PTT Pul Müzesi

14. Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi

15. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi

16. TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi

17. Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi

18. Gordion Müzesi

19. Ziraat Bankası Müzesi

20. Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi

21. Beypazarı Yaşayan Müze

22. Kalecik Karahan Konağı ve Müzesi

23. MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi

24. Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi

25. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi

26. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

27. Veteriner Anatomi Müzesi

28. Pembe Köşk
 

 

 

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