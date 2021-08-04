Ankara'daki Müzeler

Türkiye de İstanbul'dan sonra en çok müzeye sahip olan Ankara da gidilebilecek müzeler nerelerdir?
Ankara'daki Müzelerin Listesi
1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
2. Anıtkabir ve Atatürk-Kurtuluş Savaşı Müzesi
3. Etnografya Müzesi
4. Ankara Rahmi M. Koç Müzesi
5. Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası
6. Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası)
7. MTA Tabiat Tarihi Müzesi
8. Ulucanlar Cezaevi Müzesi
9. Hava Kuvvetleri Müzesi
10. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi
11. Mehmet Akif Ersoy Müze Evi
12. Meteoroloji Müzesi
13. PTT Pul Müzesi
14. Olgunlaşma Enstitüsü 100. Yıl Müzesi
15. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
16. TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi
17. Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi
18. Gordion Müzesi
19. Ziraat Bankası Müzesi
20. Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi
21. Beypazarı Yaşayan Müze
22. Kalecik Karahan Konağı ve Müzesi
23. MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi
24. Mustafa Ayaz Vakfı Plastik Sanatlar Müzesi
25. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi
26. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi
27. Veteriner Anatomi Müzesi
28. Pembe Köşk
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