Ankara'daki nitelikli okulların ilçelere göre sayısı ve kontenjanları

Ankara’da merkezi sınavla liselere öğrenci alacak nitelikli okul sayısı 82’den 111’e yükseldi. Başkent’in 20 ilçesinde nitelikli okul bulunurken Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren ve Haymana gibi 5 ilçede sınavla öğrenci alan lise bu yıl da açılmadı.

Ankara’da merkezi sınavla liselere öğrenci alacak nitelikli okul (sınavla öğrenci alan okul) sayısı 82’den 111’e yükseldi. Başkent’in 20 ilçesinde nitelikli okul bulunurken Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren ve Haymana gibi 5 ilçede sınavla öğrenci alan lise bu yıl da açılmadı.

Lise tercih işlemleri devam ediyor. Öğrenciler LGS tercihlerini e-Okul sayfasından gerçekleştirebiliyor. 1 Temmuz’da başlayan tercihler 12 Temmuz Cuma günü sona erecek. Ardından tercih sonuçlar için geri sayım başlayacak. Ankara genelinde 350’ye yakın devlet lisesi bulunurken 2019 yılı merkezi sınavla öğrenci alacak 111 adet nitelikli lise bulunuyor. Ankara’da nitelikli okul sayısı geçtiğimiz yıl 82 idi.

20 İLÇEDEKİ OKUL MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALIYOR

Muhabirimiz, Başkent genelinde merkezi sınavla öğrenci alacak liseleri bulunduğu ilçelere göre derledi. Buna göre Ankara'nın 20 ilçesinde merkezi sınavla öğrenci alacak 111 tane nitelikli okul bulunurken Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren ve Haymana gibi 5 ilçede ise merkezi sınavla öğrenci alacak nitelikli okul yer almıyor. Bu durum o ilçelerdeki başarılı öğrenciler için büyük bir kayıp olarak ifade ediliyor.

İLÇELERE GÖRE OKULLAR VE KONTENJANLAR

Ankara'da merkezi sınav sonucuna göre belli bir başarı dilimi içinde yer alan öğrencilerin yerleştirileceği nitelikli liseler ve kontenjanları şöyle:

Akyurt: 1 okul, 30 kontenjan. (2018 yılı- 1 okul, 60 kontenjan)

Altındağ: 9 okul, 660 kontenjan. (2018 yılı- 9 okul 690 kontenjan)

Beypazarı: 1 okul, 120 kontenjan. (2018 yılı- 1 okul, 120 kontenjan)

Çankaya: 24 tane okul, 2 bin 310 kontenjan. (2018 yılı- 16 okul, 2 bin 130 kontenjan)

Çubuk: 3 okul, 270 kontenjan. (2018 yılı- 3 okul, 270 kontenjan)

Elmadağ:1 okul, 150 kontenjan. (2018 yılı- 1 okul, 150 kontenjan)

Etimesgut: 6 okul, 450 kontenjan. (2018 yılı- 5 okul, 150 kontenjan)

Gölbaşı: 3 okul, 270 kontenjan. (2018 yılı- 3 okul, 210 kontenjan)

Güdül: 1 okul, 90 kontenjan. (2018 yılı- 1 okul, 150 kontenjan)

Kahramankazan: 1 okul, 150 kontenjan. (2018 yılı 1 okul, 150 kontenjan)

Kalecik: 1 okul, 120 kontenjan. (2018 yılı 1 okul, 120 kontenjan)

Keçiören: 13 okul, 1230 kontenjan. (2018 yılı- 9 okul, 780 kontenjan)

Kızılcahamam: 1 okul 30 kontenjan. (2018 yılı- 1 okul 20 kontenjan)

Mamak: 7 okul, 390 kontenjan. (2018 yılı- 5 okul, 330 kontenjan)

Nallıhan: 2 okul, 150 kontenjan. (2018 yılı- 2 okul, 150 kontenjan)

Polatlı: 2 okul, 180 kontenjan. (2018 yılı- 2 okul, 180 kontenjan)

Pursaklar: 3 okul, 180 kontenjan. 2018 yılı- 3 okul, 180 kontenjan)

Sincan: 5 okul, 390 kontenjan. (2018 yılı- 4 okul, 390 kontenjan)

Şereflikoçhisar: 1 okul, 150 kontenjan. (2018 yılı- 1 okul, 150 kontenjan)

Yenimahalle: 26 okul, 1800 kontenjan. (2018 yılı- 13 okul, 1500 kontenjan)

5 İLÇEDE NİTELİKLİ OKUL YOK

Başkent’in çevre ilçeleri olan Ayaş, Bala, Çamlıdere, Evren ve Haymana'da ise merkezi sınavla öğrenci alacak okul bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu 5 ilçede “nitelikli okul” bulunmuyordu.

EVE EN YAKIN OKUL TERCİHİ

TEOG yerine getirilen yeni Lise Geçiş Sistemi'ne (LGS) göre nitelikli okulları tercih etmeyecek öğrenciler, sınavsız olarak evlerine en yakın liseye yerleşebilecek.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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