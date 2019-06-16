Ankara'daki öğrenci evlerinin su faturalarına yüzde 50 indirim

Öğrenci evlerinde yüzde 50 indirimli su ve atık su tarifelerine yönelik karar, Büyükşehir Meclis’inde kabul edildi.

FATURALAR YARI YARIYA DÜŞECEK

Başkan Yavaş, “ASKİ Genel Müdürlüğünce ‘öğrenci evleri’ abone tipinin su ve atık su tarife bedelinin konutlara uygulanan bedelin yüzde 50 oranında indirimli olarak uygulanmasına” ilişkin Başkanlık yazısını Büyükşehir Belediye Meclis gündemine taşıdı.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilen karar ile birlikte su faturaları yarı yarıya düşecek olan öğrenciler, belirli şartlar kapsamında bu indirimden yararlanacak.

İŞTE O ŞARTLAR

Başkent’te öğrenim gören öğrencilere ekonomik destek olmak amacıyla bu kararı aldıklarını belirten Başkan Yavaş, öğrencilerin indirimli tarifeden yararlanması için şu şartları yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı:

-Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gelir getirici bir işte çalışmıyor olması,

-Mezun olması veya başka bir sebeple okulu bırakması durumunda aboneliğini kapatması,

-Öğrenci Evi’nden yararlanacak abonenin her yıl öğrenci belgesini ASKİ’ye ibraz etmesi,

-Ailesiyle birlikte yaşamıyor olması.

