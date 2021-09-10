Ankara'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi.

Mahmutoğlan Mahallesi Kayadibi mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki orman işçileri de arazözlerle yangına müdahale etti. Yangının kontrol altın alınması için havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Ankara Valiliği, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.



1 KİŞİ GÖZALTINDA

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangına sebep olan S.A. gözaltına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.