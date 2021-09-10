  • BIST 1.456,070
  • Altın 488,48
  • Dolar 8,4480
  • Euro 9,9650
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 18 °C
»

Ankara'daki orman yangını kontrol altına alındı

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi.
Ankara'daki orman yangını kontrol altına alındı

Mahmutoğlan Mahallesi Kayadibi mevkisindeki ormanda, öğleden sonra yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler ile Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki orman işçileri de arazözlerle yangına müdahale etti. Yangının kontrol altın alınması için havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Ankara Valiliği, yangınla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çubuk ilçemiz, Mahmutoğlan Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

090920211732270455104.jpg
1 KİŞİ GÖZALTINDA

Çubuk ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangının S.A. tarafından yakılan anız nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangına sebep olan S.A. gözaltına alınırken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da MLKP operasyonu: 23 gözaltı10 Eylül 2021 Cuma 09:42
  • Japonya'da yeni varyant alarmı10 Eylül 2021 Cuma 09:42
  • MSB açıkladı: Hepsi etkisiz hale getirildi10 Eylül 2021 Cuma 09:41
  • İtalya, Kovid-19 aşısında 3. doza yeşil ışık yaktı10 Eylül 2021 Cuma 09:38
  • Görenler gözlerine inanamadı: Binek aracıyla evini taşıdı10 Eylül 2021 Cuma 09:35
  • Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da sağanak yağış başladı10 Eylül 2021 Cuma 09:29
  • PKK'ya ağır darbe! Yerle bir edildi10 Eylül 2021 Cuma 09:25
  • Koronavirüse karşı 3. doz BionTech aşısı ne zaman başlayacak? İşte plan10 Eylül 2021 Cuma 09:25
  • Ankara'da MLKP teröristlerine karşı operasyon!10 Eylül 2021 Cuma 09:24
  • Mardin'de sokağa çıkma yasağı10 Eylül 2021 Cuma 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti