Ankara'daki Özel Eğitim  Fakülteleri 2021 Ücret Listesi

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği Özel Üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe 2021-2022 Ankara’da bulunan özel üniversiteler, Ankara özel üniversiteler fiyatları, Ankara özel üniversiteler fiyatları Ankara’da bulunan özel üniversite fiyatları...
ÖZEL EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÜCRET LİSTESİ
1-BİLKENT ÜNİVERSİTESİ:54.000
2-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: 55.200
3-TED ÜNİVERSİTESİ: 50.500
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