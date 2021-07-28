Ankara'daki Özel Fen-Edebiyat Fakülteleri 2021 Yılı Ücret Listesi

Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği Özel Üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe Ankara’da bulunan özel üniversiteler, Ankara özel üniversiteler fiyatları, Ankara özel üniversiteler fiyatları 2021-2022, Ankara’da bulunan özel üniversite fiyatları...
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTELERİ ÜCRET LİSTESİ
1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ: 60.900
2-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ:55.200
3-BİLKENT ÜNİVERSİTESİ:54.000
4-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ:55.500
5-TED ÜNİVERSİTESİ:50.500
6-TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ:50.200
7- UFUK ÜNİVERSİTESİ:45.674
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