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Ankara'daki Özel Tıp Fakülteleri 2021 Ücret Listesi

Ankara'da  özel üniversitelerde ki hukuk fakültelerinin 2021 ücret listesi açıklandı.
Ankara'daki Özel Tıp Fakülteleri 2021 Ücret Listesi

 Ankara'da yaşayan veya Ankara'da yaşamak isteyenlerin merak ettiği Özel Üniversite isimleri yayımlandı. Devlet üniversitesine puanı yetmeyenleri yakından ilgilendiren Ankara özel üniversite isimlerini haberimizin detayından öğrenebilirsiniz. İşte ilçe ilçe 2021-2022 Ankara’da bulunan özel üniversiteler, Ankara özel üniversiteler fiyatları, Ankara özel üniversiteler fiyatları Ankara’da bulunan özel üniversite fiyatları...

ÖZEL TIP FAKÜLTELERİ ÜCRET LİSTESİ

1 ATILIM ÜNİVERSİTESİ: 88.830

2-BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: 85.100

3-LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ: 78.100

4-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 55.500

5-TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ: 74.160

6- UFUK ÜNİVERSİTESİ: 66.989

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