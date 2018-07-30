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Ankara'daki özel üniversitelerin bölüm bölüm ücret listesi

Ankara'daki vakıf üniversitelerinin isim isim listesi.. Ankara'da üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin güncel fiyatları ne? Hangi bölüm ne kadar? İşte özel vakıf üniversitelerinin yeni öğretim yılı fiyatları listesi:
Ankara'daki özel üniversitelerin bölüm bölüm ücret listesi

Ankara'daki vakıf üniversitelerinin isim isim listesini sizler için derledik. Ankara'da üniversite fiyatları açıklandı mı? Vakıf üniversitelerinin güncel fiyatları ne? Hangi bölüm ne kadar? İşte Ankara'daki özel vakıf üniversitelerinin yeni öğretim yani 2019-2020 eğitim-öğretim yılı fiyatları listesi şöyle:

Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı lisans programlarının ücret ve kontenjanları belli oldu. Vakıf üniversitelerinde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken ortalama ücret 48 bin TL.

Peki, Ankara'da fiyatı en düşük özel üniversiteler ile fiyatı en yüksek özel üniversiteler hangileri?  

Ankara'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul edecek olan  vakıf üniversitesinin revaçta olan bölümlerinin ücretleri belli oldu. Ankara'da özel bir yükseköğretim kurumunda okumak isteyen bir gencin ailesinin ödemesi gereken yılık ücret ortama 48 bin TL olarak hesaplandı. 

Ortalama 48 bin TL iken, en ucuzu 35 bin, en pahalısı 78 bin TL'yi buluyor. 

Vakıf üniversitelerinin senelik ücreti 35 bin TL'den başlayıp 78 bin  TL'ye kadar çıkıyor. Öğrencilerin en çok tercih ettiği hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp ve psikoloji bilimleri fakültelerinin ücretleri ise, 43 bin 900 TL'den başlıyor. 

EN DÜŞÜK 43 BİN 900 EN YÜKSEK 46 BİN

Ankara'da hukuk eğitimi almak isteyen bir gencin ailesinin ödemesi gereken en düşük ücret 43 bin 900 TL'de iken en yüksek ücret 46 Bin TL. Diş hekimliğinde en düşük ücret 64 bin en yüksek ücret 75 bin TL. Tıp Fakültesi'nde okumak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken en düşük ücret 45 bin 540 en yüksek ücret ise 78 bin  TL. Mimarlık eğitimi almak isteyen bir genç için ailesinin ödemesi gereken en düşük ücret 41 Bin 580 en yüksek ücret 48 bin TL. Mühendislikte ise, en düşük 35 Bin  en yüksek 46 bin TL

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLÜMLERİN ÜCRETLERİ

Ankara'da bu eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı yapacak olan  vakıf üniversitesinin revaçta olan bölümlerin ücretleri şöyle:

HUKUK                          ÜCRET        

Atılım Üniversitesi:    43 Bin 600 TL
Başkent Üniversitesi:     46 Bin TL
Bilkent Üniversitesi:    45 Bin TL
Çankaya Üniversitesi:    43 Bin 900 TL
TOBB Üniversitesi:    45  Bin 300 TL

DİŞ HEKİMLİĞİ        ÜCRET

Başkent Üniversitesi:     64 Bin TL
Lokman Hekim Ün:    75 Bin TL

MİMARLIK         ÜCRET

Atılım Üniversitesi:    43 Bin 600 TL 
Başkent Üniversitesi:     48 Bin TL
Bilkent Üniversitesi:    45 Bin TL
Çankaya Üniversitesi:    43 Bin 900 TL
TED Üniversitesi:        41 Bin 580 TL      
TOBB Üniversitesi:    45  Bin 300 TL

MÜHENDİSLİK        ÜCRET

Atılım Üniversitesi:    43 Bin 600 TL
Başkent Üniversitesi:     46 Bin TL
Bilkent Üniversitesi:    45 Bin TL
Çankaya Üniversitesi:    43 Bin 900 TL
TED Üniversitesi:        41 Bin 580 TL     
TOBB Üniversitesi:    45  Bin 300 TL
THK Üniversitesi:        35 Bin  TL

TIP FAKÜLTESİ        ÜCRET

Atılım Üniversitesi: 65 Bin TL 
Başkent Üniversitesi:     64 Bin TL
Lokman Hekim Ün:    78 Bin TL
TOBB Üniversitesi:    63  Bin 420 TL
Yüksek İhtisas Ün:        45 bin 540 TL

ECZACILIK        ÜCRET

Lokman Hekim Ün:    60 Bin TL

PSİKOLOJİ      ÜCRET

Başkent Üniversitesi:    42 Bin TL
TOBB Üniversitesi:    45  Bin 300 TL
TED Üniversitesi:        41 Bin 580 TL       

ÖĞRENCİSİNE EN ÇOK PARA HARCAYAN ÜNİVERSİTELER

Yükseköğretim Kurulunca ilk kez Türkiye'deki vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bir rapor yayımlandı. Rapora göre; Ankara'daki vakıf üniversitelerinin öğrenci başına cari gider ise şöyle;

Atılım Üniversitesi:    8 Bin 915 
Başkent Üniversitesi:     13 Bin 15
Bilkent Üniversitesi:    27 Bin 393
Çankaya Üniversitesi:    9 Bin 614
TED Üniversitesi:        19 Bin 370    
TOBB Üniversitesi:    17 Bin 581
THK Üniversitesi:        8 Bin 323
Ufuk Üniversitesi:        18 Bin 321
Yüksek İhtisas Ün:        22 Bin 153

BURS İÇİN DERECEYE GİRMEK ÖNEMLİ

Vakıf üniversiteleri, dereceye giren öğrencilerine tam ve yarı burslu okuma hakkını da sunuyor. Öte yandan aldığı puana ve derecesine göre de indirim hakkı kazanan öğrenciler, üniversite eğitimlerini kazandıkları bu hakla yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 indirimli okuyarak sürdürüyor. 


HABERVAKTİM / ÖZEL
 

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