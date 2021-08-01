Ankara'daki Özel Yurtlar

Öğrenciler okullarına en yakın ve en uygun fiyatlı yurtları aramaktadır.
Ankara'daki Özel Yurtların Listesi
1-Özel Bilim Kız Öğrenci Yurdu
2-Özel Piyano Kız Yurdu - Kolej Şubesi
3-13.ŞUBE - İdeal Kız Öğrenci Yurtları
4-Özel Eylül Kız Öğrenci Residence
5-Arina Kız Öğrenci Yurdu
6-Masal Kız Öğrenci Yurdu
7-Pozitif Suites Kız Öğrenci Yaşam Merkezi
8-Özel Cebeci Gardenya Kız Öğrenci Yurdu
9-Özel Güneş Erkek Öğrenci Yurdu
10-Alkın Kız Öğrenci Yurdu - Emek
11-Özel Sandal Kız Öğrenci Yurdu
12-Özel Mine Kız Öğrenci Yurdu
13-Ankara Kız Yurdu
14-Ankara Duru Kız Öğrenci Yurdu
15-Özel Ülkü Kız Öğrenci Yurdu
16-Alkın Kız Öğrenci Yurdu - Bahçelievler
17-Ankara Özel Kuzey Erkek Öğrenci Yurdu
18-Ankara Özel Zahide Hanım Kız Öğrenci Yurdu
19-Nar Kız Öğrenci Yurdu
20-Ankara Naz Kız Öğrenci Yurdu
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