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Ankara'daki Özel Yurtlar

Üniversite sınavlarının bitmesinin ardından öğrencilerin tercih maratonu ve yurt araştırması devam ediyor. Ankarayı tercih edecek olan öğrenciler yurt telaşına başladı.
Ankara'daki Özel Yurtlar

Öğrenciler okullarına en yakın ve en uygun fiyatlı yurtları aramaktadır.

Ankara'daki Özel Yurtların Listesi

1-Özel Bilim Kız Öğrenci Yurdu

2-Özel Piyano Kız Yurdu - Kolej Şubesi

3-13.ŞUBE - İdeal Kız Öğrenci Yurtları

4-Özel Eylül Kız Öğrenci Residence

5-Arina Kız Öğrenci Yurdu

6-Masal Kız Öğrenci Yurdu

7-Pozitif Suites Kız Öğrenci Yaşam Merkezi

8-Özel Cebeci Gardenya Kız Öğrenci Yurdu

9-Özel Güneş Erkek Öğrenci Yurdu

10-Alkın Kız Öğrenci Yurdu - Emek

11-Özel Sandal Kız Öğrenci Yurdu

12-Özel Mine Kız Öğrenci Yurdu

13-Ankara Kız Yurdu

14-Ankara Duru Kız Öğrenci Yurdu

15-Özel Ülkü Kız Öğrenci Yurdu

16-Alkın Kız Öğrenci Yurdu - Bahçelievler

17-Ankara Özel Kuzey Erkek Öğrenci Yurdu

18-Ankara Özel Zahide Hanım Kız Öğrenci Yurdu

19-Nar Kız Öğrenci Yurdu

20-Ankara Naz Kız Öğrenci Yurdu

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