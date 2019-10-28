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Ankara'daki seyyar satıcılardan vatandaş rahatsız

Kızılay gibi merkezi yerlerdeki seyyar satıcılar, “Kaldırımları işgal” ve “gürültü yapmak”la eleştiriliyor. Onlar ise “Biz de severek yapmıyoruz. Geçim derdi mecbur bırakıyor” diye kendini savunuyor.
Ankara'daki seyyar satıcılardan vatandaş rahatsız

Ankara sokak ve caddelerinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tüm denetimlerine rağmen haksız rekabete neden olan seyyar satıcılar izinsiz satışlarına devam ediyor. Özellikle Kızılay gibi merkezi ve gün içerisinde kalabalık olan bölgelerde kaldırımlara tezgâh açan satıcılara vatandaşlar tepki gösterirken, işportacılar ise mecbur kaldıkları için işportacılık yaptıklarını belirtiyor.

YÜRÜMEYE ENGEL OLUYOR

Vatandaşlar Kızılay sokak ve caddelerinde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların kaldırımları işgal ettiğini savunuyor. Vatandaşlara göre kaldırımlarda vatandaşların yürümesine engel olan satıcılar aynı zamanda müşteri kapabilmek için bağırarak çığırtkanlık yapıyor. Satıcıların çığırtkanlık yapması ses kirliliğine neden olurken vatandaşlar yetkililerden bir an önce çözüm talep ediyor.

HAKSIZ REKABETE NEDEN OLUYORLAR

Bu durumdan şikâyetçi olan çevre esnafı ise izinsiz satış yapan satıcıların aynı zamanda haksız rekabete neden olduklarını belirtiyor. Çevre esnafı, “Bu satıcılar kayıt dışı çalışarak devlet için ekonomik kayıp oluşturuyorlar. Biz her aldığımız ürünün vergisini ödüyoruz. Dükkân kirası veriyoruz. Eleman çalıştırıyoruz. Sigortamızı yatırıp, stopajımızı ödüyoruz. İzinsiz satış yapanlar ise haksız rekabete neden oldukları gibi haksız kazanç elde ediyorlar” diye tepki gösteriyor.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Bazı vatandaşlar ise seyyar tezgâhlarda satılan ürünlerin birçoğunun insan sağlığını tehdit ettiğini iddia ederek şu ifadeleri kullanıyor, “Satılan ürünlerin nereden geldiği, nasıl yapıldığı hiçbir şekilde bilinmiyor. Gıda maddelerinde hijyen kurallarına uyulmuyor. Diğer ürünlerde ise kanserojen madde olup olmadığı bilinmiyor. Maliyetinin neredeyse altına ürünler satılıyor. Bu yüzden insanda şüphe uyandırıyor.”

GEÇİM DERDİ MECBUR BIRAKIYOR

Konu hakkında gazetemize konuşan Kızılay’daki işportacılar ise kendilerini böyle savunuyor, “Ekonomik zorluklardan dolayı işportacılık yapmak zorunda kalıyoruz. Bizde bu işi severek yapmıyoruz ama geçim derdi için mecbur kalıyoruz. Hepimizin bir ailesi var ve işsizlik yüzünden işportacılık yapıyoruz. Vatandaşlar rahatsız olabilir ama elimizden bir şey gelmiyor. Para kazanıp eve ekmek götürmek zorundayız.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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