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Ankara'daki sır cinayet çözüldü: 2 aylık bebeğin yanında bulunmuştu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 40 günlük bebeğinin yanında ikisi boğazından olmak üzere 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen Nazmiye Koyuncu cinayeti çözüldü.
Ankara'daki sır cinayet çözüldü: 2 aylık bebeğin yanında bulunmuştu

Kendisi de evli ve eşi hamile olan Dirgen, sorgusunda cinayet işlediğini itiraf ederken, Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Dirgen’in, “Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı.

Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım” dediği öğrenildi.

CÜZDAN VE KÜPESİNİ ALMIŞ

Yapılan araştırmalarda Ramazan Dirgen'in eve girip, Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi. Ramazan Dirgen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Dirgen'in kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı 2 bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi. Şüphelinin, Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi. 

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Dirgen, Adliye’ye sevk edildi.

TUTUKLANDI
Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen Nazmiye Koyuncu’nun (19), katil zanlısı Ramazan Dirgen (26), emniyetteki sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi’ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan Dirgen, polis ekiplerine verdiği ifadeyi burada da tekrarladı. Dirgen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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