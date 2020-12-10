  • BIST 1.359
  • Altın 466,835
  • Dolar 7,8652
  • Euro 9,5346
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 8 °C
»

Ankara'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara'da suç örgütü kurarak atık toplama ihalelerine katılanlardan haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ankara'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Elebaşılığını kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un yaptığı suç örgütünün, Ankara'da atık toplama ihalesini alanlarla esnaftan örgütün korkutucu gücünü kullanarak "komisyon" adı altında para istedikleri, vermeyenlere silahlı saldırıda bulundukları bildirildi.

Örgütün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirtilen "Hoca" lakaplı İ.S'nin de böyle bir vakıf olmamasına rağmen kendisini "Ayasofya Vakfı Başkanı" olarak tanıttığı, yerel gazete ve internet sitelerinde bununla ilgili haber yaptırdığı ifade edildi.

Bu şekilde güven sağlayan şüphelinin, çeşitli vaatlerde bulunarak birçok kişiden para aldığı ve örgüte haksız kazanç sağladığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "tutuklu ve hükümlünün kaçırılması", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlara karıştıkları belirtildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek ve senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı10 Aralık 2020 Perşembe 15:10
  • Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı10 Aralık 2020 Perşembe 14:43
  • Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı10 Aralık 2020 Perşembe 13:45
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin NATO'nun ve Batı ailesinin parçası olduğu gerçeğini fark etmemiz lazım10 Aralık 2020 Perşembe 13:41
  • Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi10 Aralık 2020 Perşembe 13:28
  • Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor10 Aralık 2020 Perşembe 13:27
  • AYM'nin 'çoklu baro' düzenlemesinin iptali isteminin reddine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazetede10 Aralık 2020 Perşembe 13:27
  • Türkiye'nin batı kıyı kesimlerinde bugün fırtına bekleniyor10 Aralık 2020 Perşembe 13:22
  • Nevşehir, Kırşehir ve Sivas'ta İHH'nin yardım tırları Suriye'ye gönderildi10 Aralık 2020 Perşembe 13:21
  • Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi10 Aralık 2020 Perşembe 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti