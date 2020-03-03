Türkiye’nin kapıları açmasıyla binlerce mülteci Avrupa’nın yolunu tutarken, Ankara’daki Suriyeliler “Burada iyiyiz, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyoruz” diyor.

“DÜZENİMİZİ BOZMAYIZ”

Ankara’da sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Altındağ Önder, Ulubey ve Baraj Mahallesi’ndeki Suriyeli mülteciler, 9 yıldır burada olduklarını, bir düzen kurduklarını belirterek, Avrupa’ya giderek ikinci kez hayata sıfırdan başlamayı düşünmediklerini kaydetti.

ÜCRETSİZ SERVİSE SADECE 2 KİŞİ BAŞVURDU

Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz servis imkânı sağlamalarına rağmen iki kişi haricinde kimsenin başvurmadığını açıkladı.

Türkiye’nin kapıları açmasıyla binlerce mülteci Avrupa’nın yolunu tutarken, Ankara’daki Suriyelilerden “Burada iyiyiz, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyoruz” açıklaması geldi.

Ankara’da toplam sayıları 150 bini bulan sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı Altındağ Önder, Ulubey ve Baraj Mahallesi’nde Suriyeli mültecilerle görüşerek, Avrupa’ya göç dalgasına ilişkin düşüncelerini aldık.

Yer yer Arapça levhalı iş yerleri ile dolan ve adeta Halep’i andıran mahallelerde ki mülteciler, Türkiye’de yaşamaktan memnun olduklarını ve Avrupa’ya gitmeyi düşünmediklerini söyledi. Türk nüfusunun ve esnafın yok denecek kadar azaldığı mahallelerde yaklaşık 9 yıldır yaşamlarını sürdüren mülteciler, burada düzenlerini kurdukları için Avrupa’ya giderek ikinci kez hayata sıfırdan başlamayı düşünmediklerini kaydetti.

“EVİMİZİ KURDUK İŞİMİZİ BULDUK”

Önder Mahallesi’nde yaşayan 31 yaşındaki Halepli İsmail Hacı Hüseyin, yıllardır kendilerini misafir eden Türkiye’ye minnettar olduklarını belirterek, “Savaştan kaçarak, çok sayıda akrabalarımızı geride bırakarak buraya geldik. Evimizi kurduk, işimizi bulduk. Onun için Ankara’dakiler Avrupa’ya gitmeyi düşünmüyor. Avrupa için çok az sayıda kişinin gittiğini duyduk” dedi.

AVRUPA’NIN ŞARTLARI İYİ DEĞİL

“Avrupa’ya gitmek demek hayata sil baştan yapmak” diyen Hüseyin, “Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Avrupa sınırına dayanan göçmenlerin yaşadıkları zorluğa üzülüyoruz. Avrupa’nın şartlarının o kadar iyi olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

KİMSE GİTMEK İSTEMİYOR

Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Önder Mahallesi’nde esnaflık yapan ve bölgedeki birkaç Türk vatandaşından biri olan 59 yaşındaki Mustafa Akkayalar, mahallede mültecilerle yıllardır birlik ve beraberlik içerisinde yaşadıklarını ifade etti. Mahalledeki en eski esnaflardan biri olduğunu belirten Akkayalar, müşterilerinin tamamına yakınının mültecilerden oluştuğunu ifade ederek, “Mahallemizin yüzde 95’ini mülteciler oluşturuyor. Ben buradaki en eski esnafım, bölgedeki herkesi iyi bilirim. Avrupa’ya buradan giden olmadı. Çünkü herkes burada düzenini kurdu. Onun için kimse gitmek istemiyor, burayı seviyorlar” dedi.

EMNİYET ÖNLEM ALIYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İdlib şehitlerinin ardından olası bir provokasyonu önlemek amacıyla Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde uzun namlulu silahlarla 7/24 nöbet tutuyor.

ÜCRETSİZ SERVİSE DAHİ İLGİ GÖSTEREN OLMADI

Öte yandan Çubuk Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fatih Raşit Neşeli, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere ücretsiz servis imkânı sağlamalarına rağmen iki kişi haricinde kimsenin kendilerine başvurmadığını açıkladı. Başkan Neşeli, "Çağrıda bulunduğumuz günden bu yana hiçbir Suriyeli gelip bize müracaat etmedi. Sadece iki Afganlı çıktı, onları da ticari taksi ile Edirne'ye gönderdik" ifadelerini kullandı.



OSMAN AKDOĞAN/ İLKSAYFA-