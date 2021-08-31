Ankara’daki üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?

Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olan Gazi Üniversitesi, Türkiye'de yabancı dilde eğitim yapan ilk üniversite olan ODTÜ ve özellikle tıp alanında birçok ilkin gerçekleştirildiği ve ülkede bu konuda öncü okul olan Hacettepe Üniversitesi Ankara il sınırları içinde bulunmaktadır. Ayrıca Ankara sınırları içerisinde bulunan Bilkent Üniversitesi de Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır.
Ankaradaki üniversiteleri kontenjanları kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?
|Sıra
|Ad
|Tür
|Öğrenci sayısı
|1
|Devlet
|66.467
|2
|Devlet
|50.000
3
|Devlet
|37.000
4
|Devlet
|27.000
|5
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
|Devlet
|14.156
6
|Devlet
|958
|7
|Kara Harp Okulu
|Devlet
|324
8
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|Devlet
|287
9
|Vakıf
|15.114
10
|Vakıf
|13.000
11
|Vakıf
|9.000
12
|Vakıf
|7.786
13
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|Vakıf
|6.301
14
|Vakıf
|2.192
15
|Vakıf
|2.475
16
|Vakıf
|215
17
|Vakıf
|0
18
|Vakıf
|0
19
Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi
|Devlet
|28.833
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.