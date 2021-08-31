Ankara’daki üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?

Ankara'da 9 tanesi devlet ve 10 tanesi de vakıf olmak üzere toplam 19 üniversite bulunmaktadır. Ankara, İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok üniversiteye ev sahipliği yapan şehirdir.