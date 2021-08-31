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Ankara’daki üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?

Ankara'da 9 tanesi devlet ve 10 tanesi de vakıf olmak üzere toplam 19 üniversite bulunmaktadır. Ankara, İstanbul'dan sonra Türkiye'de en çok üniversiteye ev sahipliği yapan şehirdir.
Ankara’daki üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?

Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olan Gazi Üniversitesi, Türkiye'de yabancı dilde eğitim yapan ilk üniversite olan ODTÜ ve özellikle tıp alanında birçok ilkin gerçekleştirildiği ve ülkede bu konuda öncü okul olan Hacettepe Üniversitesi Ankara il sınırları içinde bulunmaktadır. Ayrıca Ankara sınırları içerisinde bulunan Bilkent Üniversitesi de Türkiye'nin ilk vakıf üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır.

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Ankaradaki üniversiteleri kontenjanları kaçtır? Kaç tane üniversite vardır?

 

SıraAdTürÖğrenci sayısı
1       

 

 

Ankara Üniversitesi     

 

Devlet66.467
2

 

 

Hacettepe Üniversitesi

 

 

Devlet50.000

3

 

Gazi Üniversitesi

 

Devlet37.000

4

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Devlet27.000
5

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Devlet14.156

6

 

Gülhane Askerî Tıp Akademisi

 

Devlet958
7Kara Harp OkuluDevlet324

8

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

 

Devlet287

9

 

Başkent Üniversitesi

 

Vakıf15.114

10

 

Bilkent Üniversitesi

 

Vakıf13.000

11

 

Atılım Üniversitesi

 

Vakıf9.000

12

 

Çankaya Üniversitesi

 

Vakıf7.786

13

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

 

Vakıf6.301

14

 

TED Üniversitesi

 

Vakıf2.192

15

 

Ufuk Üniversitesi

 

Vakıf2.475

16

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

 

Vakıf215

17

 

AnkaTeknoloji

Üniversitesi

 

Vakıf0

18

 

Yüksek İhtisas Üniversitesi

 

Vakıf0

19

 

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi

 

Devlet28.833
    

 

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