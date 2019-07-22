Ankara'daki üniversitelerin tanıtım günleri ve tercih danışmanlığı başladı

Ankara'daki 22 üniversite, aday öğrencilerin seçmeyi düşündüğü bölümleri yakından tanıyarak, doğru tercih yapmalarına katkı sağlamak için ücretsiz "Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı" etkinliği düzenliyor. Etkinlikler 29 Temmuz'a kadar sürecek.

Ankara 'daki 22 üniversite , aday öğrencilerin seçmeyi düşündüğü bölümleri yakından tanıyarak, doğru tercih yapmalarına katkı sağlamak için ücretsiz " Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı " etkinliği düzenliyor. Etkinlikler 29 Temmuz’a kadar sürecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bugünden itibaren başlayacak. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren tercih işlemi 29 Temmuz’da sona erecek. Tercih dönemi boyunca Ankara’daki 9’u devlet, 13’ü vakıf olmak üzere toplam 22 üniversite de aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, meslek alanlarını tanıyarak yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla "Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı" etkinlikleri düzenlemeye başladı.

SON GÜNE KADAR TANITIM DEVAM EDECEK

Ankara’daki üniversitelerin pek çoğunda " Tanıtım Günleri " bu yıl, 20-29 Temmuz'da, hafta sonu dâhil 09.00-18.00 saatleri arasında üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilecek. Geleceklerine yön verecek kararların arifesinde olan üniversite adayları, tercih etmeyi düşündüğü yüksek eğitim kurumlarını ziyaret ederek, akademisyenler, idari kadro ile tanışarak akademik eğitim, burslar, kampüs olanakları, laboratuvar altyapısı, öğrenci kulüpleri gibi pek çok önemli konuyu yerinde inceleme fırsatı yakalayacak. Ankara dışındaki üniversiteler de Başkent’te irtibat bürosu açarak üniversite adaylarına ulaşmaya çalışacak.

ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİLECEK

Tanıtım günleri kapsamında üniversitelere adım atacak adaylara ve ailelerine üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgi verilecek, tercihlerle ilgili tavsiyelerde bulunulacak, üniversitenin öğrencilere sağladığı imkanlar anlatılacak. Adaylar, fakülte dekanlarıyla ve bölüm hocalarını tanıyabilecek. İsteyen adaylara kampüs turu da düzenlenecek. Bölüm stantlarında akademisyenler adayları bilgilendirecek, ziyaretçiler akıllarındaki tüm soruları yöneltecek, eğitimciler ise soruları tek tek değerlendirecek. Adaylar, fakülteleri yerinde görme fırsatına sahip olacak. “Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı”ndan ücretsiz faydalanacak adaylar, iyi bir gelecek için son kararlarını verecek. Etkinliklere Ankara ve çeşitli illerden çok sayıda öğrenci ve velinin katılması bekleniyor.

ALTINPARKT’TA İKİ GÜN TANITIM ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Altınpark’ta da 23-24 Temmuz tarihleri arasında üniversite tanıtım etkinliği düzenlenecek. Etkinliğe çok sayıda katılımın olması bekleniyor.

YERLEŞTİRMELER 16 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Üniversite adayları için tercih dönemi bugün başladı. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz tarihleri arasında, ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek. Tercih bildirim işlemi tamamlandıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih değişikliği yapılabilecek. YKS yerleştirme sonuçlarının en geç 16 Ağustos Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

ANKARA'DAKİ ÜNİVERSİTELER ŞÖYLE

Ankara Üniversitesi,

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,

Atılım Üniversitesi,

Başkent Üniversitesi,

Çankaya Üniversitesi,

Gazi Üniversitesi,

Hacettepe Üniversitesi,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

TED Üniversitesi,

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Yüksek İhtisas Üniversitesi,

Anka Teknoloji Üniversitesi,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,

Ankara Medipol Üniversitesi,

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Lokman Hekim Üniversitesi,

Ostim Teknik Üniversitesi,

Türk Hava Kurumu Üniversitesi,

Ufuk Üniversitesi,

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com