Ankara'dan 300 bisikletçi bayrağı taşıdı

Ankara Kalesi'nden hareket eden Ankara Bisiklet Meclisi üyeleri, teslim aldıkları Türk Bayrağını Anadolu OSB içerisinde yer alan Çanakkale Şehitleri Anıtı’na götürdüler.

Ankara Kent Konseyi’nin katkılarıyla Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yılı, Zafer Bayramı ve İzmir'in Kurtuluşunu kutlamak için “5'inci Geleneksel Zafer Bayramı” etkinliği düzenlendi.

Ankara Bisiklet Meclisi bisikletçileri, “Kurtuluşun Merkezi Anadolu’ya-1764” bisiklet turunda Ankara Kalesi'nde dalgalanan Türk Bayrağını, teslim alarak Anadolu OSB içerisinde yer alan Çanakkale Şehitleri Anıtı’na taşıdılar. Başkent Üniversitesi ile Türk Eğitim Vakfı’nın da destek verdiği etkinlikte Ankara Kent Konseyi'ne bağlı Ankara Bisiklet Meclisi çatısı altında toplanan 300 sporcu, 60 kilometre pedal çevirdi.

Eş zamanlı yapılan bir başka etkinlikte ise Anadolu OSB Göleti’nde Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu hakemliğinde Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması yapıldı.

YILMAZ: “SAĞLIKLI KENTLER İÇİN OLMAZSA OLMAZIMIZ BİSİKLET"

Ankara Kalesinin surlarında başlayan etkinlikte açılış konuşması yapan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “100’üncü yılında değerli tüm etkinliklerimizi Ankara Kalesi’nin içerisinde yapmanın onurunu yaşıyoruz. Tarih boyunca ileri sıçrayışlarımızın tamamını burada yaptık. Kentteki yayalaşmanın kent ekonomisine katkısı çok büyük. Kent ekonomisinin kalkınması için yayalaşan bölgelerin artması ve bisiklet yollarının gelişmesi gerekiyor. Ankara’da 100 kilometreden fazla bisiklet yolu yapılması hayaliyle bir tavsiye kararı aldık. Bu tavsiye kararının sürecini takip etmek için de bisiklet meclisini kurduk. Bu meclis farkındalığı oluşturuyor ve yayalaşmanın kent ekonomisine katkılarını anlatmaya çalışıyor. Avrupa’nın birçok kentinde yayalaşmanın olduğu ve bisiklet kullanılan yerlerde yüzde 60’a yakın ciro artışı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda kentin sağlığına ve huzuruna etkisi için de düşündüğümüzde bisiklet kent için vazgeçilmez bir alan. Bizim sağlıklı kentler için ‘olmazsa olmaz’ımız bisiklet. Bisiklet meclisimiz bugün farkındalık oluşturmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın katkılarıyla Anadolu OSB’ye Ankara Kalesi’nde bulunan bayrağı götürmek için pedal çevirecekler” diye konuştu.

TUNCAY: “2023 YILINDA 1764 BİSİKLETLİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Anadolu OSB Çanakkale Şehitleri Anıtı’nda bisikletliler ve balık tutma yarışmacılarıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ankara Kalesi’nden bisikletçilerin teslim aldığı Türk Bayrağı, Anadolu OSB Yönetimine teslim edildi.

Törende konuşmasına Çanakkale Savaşlarında, Kurtuluş Savaşında şehit olanlara borçlu olunduğunu hatırlatarak başlayan Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, bu borcu ancak üreterek, çalışarak, istihdam yaratarak ve örnek projeler yaparak ödeyebileceğimizi belirtti. Tuncay, “9 Eylül İzmir’ in kurtuluşunun yıl dönümünde Türkiye ilk kez 5 OSB, 1 üniversite işbirliğinde Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş başvurusunu gerçekleştirdik. Çünkü olabildiğince ihracatımızı artırmak, yüksek katma değerli ürün üretebilmek istiyoruz. Biz 2008’ de kamulaştırmayı bitirdik. İlk yaptığımız iş Çanakkale Savaşlarında şehit olan 1764 askerimiz anısına bademliği yaptırmak oldu. Bademlikten elde ettiğimiz gelir ile Polatlı Meslek Lisesi öğrencilerine burs veriyoruz. Ara değil, aranan eleman yetiştirme çalışıyoruz. Bu etkinliğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023 yılında 1764 bisikletli gerçekleştireceğiz” dedi.

HABERAL: “ÜLKEMİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ”

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve şehitleri anarak, “Bu vatan kolay kazanılmadı. Her karışında bir şehidimizin kanı var. Ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Bugün bu organizasyonda görev alan önce kadın bisikletçileri gönülden kutluyor ve emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Özgürce yaşamak için çalışmalıyız, düşmanlarımıza fırsat vermemeliyiz. Hepimiz el ele, gönül gönüle çalışmalıyız. Bu ülkenin bayrağını en üst düzeyde temsil etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Türk Eğitim Vakfı Başkanı Ömer Turna, Çırak Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı Serkan İnanç, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Sözcüsü Şevket Bülend Yahnici, Ankara Bisiklet Meclisi Sözcüsü Kadir İspirli, bisikletçiler ve öğrenciler katıldı.