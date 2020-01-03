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Ankara’dan EastMed anlaşmasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında imzalanan doğalgaz boru hattı anlaşamsına ilişkin "Bölgede ülkemizi ve KKTC’yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir" diye konuştu.
Ankara’dan EastMed anlaşmasına tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, EastMed projesine ilişkin anlaşmanın imzalanması hakkında açıklamada bulundu.

Aksoy, ilgili soruya "EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi’ne ilişkin anlaşmanın imzalanması, bölgede ülkemizi ve KKTC’yi dışlamaya çalışan beyhude adımların yeni bir örneğidir. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi ve Kıbrıs Adası’nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. Bu hususu bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz" yanıtını verdi.

Sözcü Aksoy, şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz’de bulunan doğal kaynakların değerlendirilmesinde ve ülkemiz dahil Avrupa’daki tüketim pazarlarına iletilmesinde en ekonomik ve güvenli güzergah Türkiye’dir. Buna rağmen hem bize hem Kıbrıs Türklerine işbirliği kapılarının kapatılması, aslında bazı ülkelerin işbirliği yerine kısır siyasi hesaplar peşinde koştuğunun açık göstergesidir. Bu tür kirli hesapların geçmişte olduğu gibi gelecekte de tutmayacağını proje sahiplerine hatırlatırız."

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