Ankara'dan “Geleceğe Nefes Ol” Kampanyasına Büyük Destek

Ankara, “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası için seferber oldu. Ağaç ve orman sevgisini geliştirmek için tüm Türkiye’de ortaklaşa başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan Başkentliler, Ankara için ayrılan 240 bin fidanı sahiplendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha yeşil bir Türkiye bırakmak için başlatılan “ Geleceğe Nefes Ol ” kampanyasına büyük ilgi ve destekle karşılanıyor. Kampanya kapsamında tüm Türkiye’de 11 Kasım’da 11 milyon fidan ağaçla buluşacak. Online katılım sağlanan kampanyada isteyen vatandaşlar fidan sahiplenebiliyor, isterlerse 10 TL karşılığında fidan bağışında bulunabiliyor.

KAMPANYAYA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

“ 11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes ” sloganıyla geçtiğimiz günlerde başlatılan kampanyada online fidan sahiplenme oranına pek çok il kısa sürede ulaştı. Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Trabzon gibi çok sayıda il kendileri için ayrılan binlerce fidanı kısa sürede sahiplendi. Türkiye genelinde katılım durumu ise yüzde 93’e ulaştı.

YENİMAHALLE’DE TÖREN DÜZENLENECEK

Başkent Ankara, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek üzere başlatılan söz konusu kampanyaya en büyük desteklerden birini verdi. Hedeflenen 240 bin fidanı kısa süreden sahiplenen Başkentliler, diğer illere örnek oldu. 11 Kasım günü saat 11.11’de tüm Türkiye’de aynı anda 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Etkinlik günü Yenimahalle’de tören gerçekleştirilecek. Susuz- Batıkent- Çakırlar AOÇ Arazisi’nde yapılacak tören sonrası binlerce Başkentli, Ankara için ayrılan 240 bin fidanı hep birlikte dikecek.

TOPLUMSAL DUYARLILIK

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerini çevreye olan duyarlılıklarını katkı sağlamak özellikle de son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda böyle bir kampanyaya imza atıldı. 7’den 70’e toplumun tüm kesimi bu etkinliğe katılacak. 11 milyon fidanın toprakla buluşmasıyla daha yeşil bir Türkiye olacak.

ERKAL ERDOĞAN/İLKSAYFA-

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