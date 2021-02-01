  • BIST 1.496
  • Altın 430,678
  • Dolar 7,1855
  • Euro 8,6790
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 12 °C
»

Ankaragücü ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Ankaragücü ara transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna kattı

Süper Lig’de bugün sona erecek olan 2020-2021 sezonu ara transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan  Ankaragücü 6 oyuncuyu kadrosuna katarken, 3 oyuncu ile yollarını ayırdı.

Başkent ekibi, El Ahly Kulübü'nden santrfor Aliou Badji’yi satın alma opsiyonlu olarak sezon sona kadar kiralarken, BB Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ ile 1,5 yıllık, Akhisarspor'dan orta saha oyuncu Ali Kaan Güneren ile 2,5+1 yıllık, Mısır ekibi Al Ahly'de oynayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Angolalı Hermenegildo da Costa Paulo Bartolomeu (Geraldo) ile 1,5 yıllık, Akhisarspor'dan stoper Alperen Babacan ile 1,5 +1 yıllık ve Ergene Velimeşe Kulübü’nde santrfor oynayan Embiya Ayyıldız ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

3 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

Transfer çalışmalarını hız kesmeden yürüten Ankaragücü, 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Sağ bek mevkinde oynayan Cebrail Karayel, Altay Spor Kulübü'ne kiralanırken, sol kanat oyuncusu Luka Adzic RSC Anderlecht Kulübü'ne ve santrfor Mücahit Can Akçay Hekimoğlu ise Trabzonspor’a kiralık gitti.

TEKNİK KADRO TARTIŞILIYOR

Ankaragücü lisans problemi çözülen teknik direktör Mustafa Dalcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalarken, ligde alınan kötü sonuçlardan rahatsız olan Ankaragücü taraftarı, teknik heyet ve yönetimi istifaya davet etti. Beştepe’de sezonun ikinci yarısı için çalışmaları sürdüren teknik heyet ise Sivasspor karşısında galip gelerek taraftarını gönlünü almak istiyor.

Başkent ekibi 18 puanla 20'nci sırada bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan'ın uyluk arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi01 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
  • Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi01 Şubat 2021 Pazartesi 13:21
  • Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı01 Şubat 2021 Pazartesi 12:53
  • Cem Bölükbaşı'nın Formula 3 kariyeri başladı01 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • Hataysporlu Mame Diouf performansıyla dikkati çekiyor01 Şubat 2021 Pazartesi 11:45
  • Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Futbol müsabakaları bir süre daha seyircisiz oynanmalı01 Şubat 2021 Pazartesi 11:44
  • NBA'de Jazz'ı Nuggets durdurdu01 Şubat 2021 Pazartesi 10:50
  • Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladı01 Şubat 2021 Pazartesi 10:49
  • Lider Fenerbahçe Atakaş Hatayspor'a konuk olacak01 Şubat 2021 Pazartesi 10:25
  • Medipol Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak01 Şubat 2021 Pazartesi 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti