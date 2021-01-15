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Ankaragücü Halter Takımı sporcularına milli davet 

Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan, Ankaragücü sporcusu Nuray Levent ve Kadın Millî Halter Takımı'na  ise Melisa Güneş çağrıldı.
Ankaragücü Halter Takımı sporcularına milli davet 

Ankaragücü Halter Takımı Antrenörü Ertan Mert, sporcuların milli takımda mücadele edecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek "Sporcularımızın büyük başarılara imza atarak, Ankaragücümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Bizlere her türlü desteği sağlayarak, ülkemize ve Ankaragücümüze başarılı sporcular yetiştirmemize büyük katkı sunan başta kulüp Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulumuza, aynı zamanda bizi her yarışmada destekleyen büyük Ankaragücü taraftarına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. 

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Antrenör Halil İbrahim Turan ise, yoğun emek harcadıklarını vurgulayarak,  "İnşallah başarılarla dönüp, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmiş olacağız. Sporcularımız Milli takımda mücadele edecek olması bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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