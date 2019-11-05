  • BIST 100.088
  • Altın 276,758
  • Dolar 5,7183
  • Euro 6,3621
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankaragücü kayıp

Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Konuk ekip, uzatma dakikalarında Djilobodji'nin attığı golle mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Ankaragücü kayıp

13'üncü dakikada Pinto'nun sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill'in kafa vuruşu az farkla üstte auta çıktı.

30'uncu dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Güray ortaladı. Pazdan’ın eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Twumasi topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1'in dakikada ceza sahasının sol tarafından Canteros'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

64'üncü dakikada Canteros'un köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde  Ante Kulusic topa dokundu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66'ncı dakikada sağ kanatta hızlı hücuma çıkan Aydın Karabulut'un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Kitsiou şutunu çekti. Top az farkla kale direğinin sağından dışarı çıktı.

67'nci dakikada skora denge geldi. Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan İlhan Parlak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

80'nci dakikada ceza sahası yayına kadar topu taşıyan Moke şutunu çekti, kaleci Günay 90'a giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+2'nci dakikada kazanılan kornerde Twumasi ortaladı. Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Mücadele başka gol olmadı ve Gaziantep FK, deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.


Öte yandan karşılaşmada 17 bin taraftar passolig kartlarının bloke cezası sebebiyle tribündeki yerlerini alamadı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 46 Cebrail), Moke, Aydın (90+1 Hasan Kaya), Canteros, İlhan, Orgill

GAZİANTEP FK: Günay - Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Chibsah, Diarra (Dk.90 Furkan Soyalp), Jefferson (Dk.62 Pawlowski), Güray (Dk.80 Kenan Özer), Twumasi  

GOLLER: Dk.67 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Dk.30 Twumasi (P), Dk.90+3 Djilobodji (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Pinto, İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Djilobodji, Diarra (Gaziantep FK)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falcao ve Şener'in dönüş tarihleri belli oldu04 Kasım 2019 Pazartesi 12:52
  • Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu04 Kasım 2019 Pazartesi 09:19
  • Sergen Yalçın kızardı03 Kasım 2019 Pazar 23:04
  • Fenerbahçe liderlik fırsatını kaçırdı03 Kasım 2019 Pazar 22:55
  • Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri03 Kasım 2019 Pazar 18:35
  • "Fatih Terim Falcao'yu istemedi"03 Kasım 2019 Pazar 10:38
  • Vodafone 41. İstanbul Maratonu başladı03 Kasım 2019 Pazar 09:53
  • Ali Koç'un Vedat Muriç kararı02 Kasım 2019 Cumartesi 10:42
  • Fatih Terim sarı kart gördü02 Kasım 2019 Cumartesi 10:26
  • Cimbom 3 puanı hatırladı02 Kasım 2019 Cumartesi 08:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti