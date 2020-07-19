Ankaragücü, Süper Lig'e veda etti

Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Jahovic kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı, Antalyaspor ise puanını 44'e yükseltti.

İkili ve üçlü averajda Malatyaspor ve Konyaspor'un gerisinde olan Ankaragücü Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.